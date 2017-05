Hockey-Tollefsen: Fortsatt slått ut av hjernerystelsen

Ole-Kristian Tollefsen (33) vil se hockeygutta spille VM fra TV-stolen. Men stort mer enn det orker ikke Norges kaptein. To og en halv måned etter smellen som satte ham ut av spill, plages backveteranen fortsatt av hodesmerter.

– Jeg har fortsatt hjernerystelse. Symptomene er de samme som rett etter at det skjedde. Energien min er bedre, men jeg kan ikke trene. Alt som medfører høyere puls, gjør at jeg får vondt i hodet, sier Ole-Kristian Tollefsen til VG.

Slått ut – bokstavelig talt



Etter VM i mai i fjor ga han uttrykk for at mesterskapet i Moskva kunne være hans siste.

Men noen få måneder senere var Tollefsen – som har en sønn og en datter med kona Guro – på isen da Norge kvalifiserte seg for 2018-OL ved å vinne tre kamper på hjemmebane i september.

Helt til han pådro seg enda en hjernerystelse under trening med klubblaget Färjestad i midten av februar, var det meningen at hockeyguttas kaptein skulle spille VM for Norge i Paris.

Det starter fredag.

Norge spiller sin første kamp mot vertsnasjonen Frankrike lørdag kveld. Uten landslagets suverene kaptein og sterke leder gjennom mange år. Ole-Kristian Tollefsen er bokstavelig talt – fortsatt – slått ut.

– Akkurat nå konsentrer jeg meg om å være «pappa Tollefsen». Det viktigste er å fungere hjemme først. Så kan jeg ta opp spørsmålet om «ishockey» når jeg begynner å fungere hjemme, sier tobarnsfar Ole-Kristian Tollefsen.

Følger datteren til barnehagen



Han har to år igjen av kontrakten med den svenske toppklubben i Karlstad. For øyeblikket er det av helt underordnet betydning hvor vidt – og eventuelt når – han kan komme tilbake i jobb som ishockeyspiller.

Ole-Kristian Tollefsen hverdag dreier seg nå om dette:

Han står opp. Med eller uten hodepine. Han følger datteren til barnehagen. Deretter kan han ta en tur til Färjestads ishall for å spise lunsj med lagkameratene, hvis han orker. Det avhenger av i hva slags form han er akkurat den dagen. Hvordan han føler seg.

Etterpå må toppidrettsmannen legge seg på sofaen for å hvile. Et par-tre timer, før han drar for å hente datteren i barnehagen.

– Jeg kjenner at jeg må hvile. Er det mye som har skjedd, er jeg sliten hele dagen. Jeg har hodepine hele tiden. Den er også veldig mye opp og ned, forteller Ole-Kristian Tollefsen.

Hverdagen opp og ned



På spørsmål om prognose og fremtidsutsikter, svarer han at det er vanskelig å si. Det er det som er så vanskelig med hjernerystelsen og den konstante hodepinen. Ingen kan si noe sikkert om hverken det ene eller det andre. Akkurat nå venter han på resultatet av en MR-undersøkelse. Ole-Kristian Tollefsen sier at hans fysiske tilstand – «går sakte flatt fremover».

– Det er frustrerende; det snur opp og ned på hverdagen. Men jeg prøver å ta det positivt. Hvis du graver deg ned, blir veien tilbake lang. Jeg ser det slik at jeg har hatt flaks, hvis det går an å si det om dette. Jeg har sett hvordan Marius har hatt det i fem år, sier Ole-Kristian Tollefsen.

Marius er Marius Holtet, Tollefsens tidligere lag- og landslagskamerat. De er så å si naboer i Karlstad. Marius Holtet måtte legge opp som spiller på grunn av den typen hjernerystelser som Tollefsen nå sliter med. Det gjorde Holtet etter «den siste» for tre og et halvt år siden.

VM på TV



– Jeg treffer Marius hver dag. Han var streng mot meg i starten (etter den siste hjernerystelsen). Han så seg selv i meg. I begynnelsen tenkte jeg at jeg skulle spille om syv dager, at jeg skulle være med i sluttspillet og spille VM. Men det er sånt du legger bort fort, sier Ole-Kristian Tollefsen.

– Orker du å se på TV; skal du se Norge i VM?

– Ja, jeg kan se på TV og skal følge gutta i VM, svarer Ole-Kristian Tollefsen.

Om han blir å se isen igjen, er derimot helt uvisst.