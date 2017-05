Her tar hockey-Mats eksamen midt under VM

PARIS (VG) På hviledagen mellom kampene mot Slovenia og Tsjekkia avla Mats Rosseli Olsen (26) eksamen i organisasjonsatferd og ledelse i et rom på Norges spillerhotell midt under VM.

– Jeg har vært klar over når den skulle være, så det var ikke noe stress. Jeg tror det gikk greit. Vi får se, sier den tidligere Vålerenga-spilleren til VG etter å ha sittet foran PC-en for å løse eksamensoppgaven fra BI fra 09.00 til 13.00 onsdag.

Det var såkalt hviledag for hockeygutta her i VM, etter 5–1 over Slovenia tirsdag kveld – og foran fjerde mesterskapsoppgjør mot Tsjekkia torsdag ettermiddag.

Han startet studiene ved BI da han spilte i Vålerenga. Han har spilt for Göteborg-laget Frölunda siden 2012. Han antar at han bruker et par timer annenhver dag på studiene. Det hender at han leser på Frölundas spillerbuss, til og fra kamper. Han tror det er bra å ha annet å tenke på en bare ishockey, og han har inntrykk av at stadig flere av spillerne på ishockeylandslaget studerer ved siden av hockeyjobben.

– Det kan være lurt å tenke på hva man vil gjøre etter karrieren også. Jeg har hørt at man kan gå lei av bare å spille golf, sier Mats Rosseli Olsen spøkefullt.

Livet etter ishockeyen

Landslagskollegene er åpenbart enig i at utdanning og karriereplanlegging etter ishockeykarrieren er blitt mer populært enn det kanskje var.

Backveteranen Henrik Ødegaard (29) er antagelig ikke representativ, men Frisk Asker-spilleren har allerede rukket å få en prestisjetung jobb utenfor isen. Med en mastergrad fra Skottland i fjor, er han nå ansatt i det internasjonalt anerkjente lederrekrutteringsfirmaet Russell & Reynolds med adresse Vika i Oslo.

Der jobber han som regel fra 07.00 til 14.00-15.00 i en 70 prosent stilling, før han farer ut til Asker for å trene med årets NM-finalist Frisk på ettermiddagen.

Ødegaards landslags- og klubbkamerat, Anders Bastiansen (36), har hatt en lang karriere som utenlandsproff. Hjemme igjen har han tatt fatt på «hva skal jeg gjøre etter ishockeyen». Han jobber 50 prosent i Varner-Gruppen, så langt med logistikk, markedsføring og økonomi.

– Man kan ikke leve av det man har lagt seg opp fra ishockeyen. Men jeg ville nok jobbet etter den uansett. Nå har jeg fått en kjempemulighet, og jobben er veldig godt tilrettelagt med hensyn til ishockeyen, sier Anders Bastiansen – som spilte sin VM og OL-kamp nummer hundre mot Slovenia.

Kun én spiller tjener nok

Patrick Thoresen (33) er den eneste på ishockeylandslaget som har lagt seg opp nok penger til å slippe å tenke på hva han og familien skal leve av «senere».

– Drømmescenarioet mitt nå er å kunne jobbe med unge ishockeyspillere to til tre dager i uken. Jeg er ikke sugen på en trenerjobb. Du får ikke mer fri ved å være trener, sammenlignet med å være spiller. Snarere tvert imot, sier landslagssjef Petter Thoresens eldste sønn.

– Men jeg er heller ikke i nærheten av å legge skøytene på hylla. Da jeg var 27 år gammel, kunne jeg si at jeg ville spille fire til fem år til. Det har jeg gjort, men tenker ikke i de baner. Vi snakker en del om det på landslaget. Desto eldre man blir, jo større pris setter man på å kunne spille, sier Patrick Thoresen.

– Ikke et typisk kontormenneske

Alexander Bonsaksen (30) vedgår at spørsmålet om jobb etter ishockeyen ikke har opptatt ham i særlig grad, så langt.

– Jeg har tenkt på det. Men det er foreløpig blitt med tanken. Jeg er ikke så gammel, og håper jeg har en del år igjen på hockeybanen. Jeg får bruke tiden godt til å vurdere hva jeg vil gjøre senere, sier Bonsaksen.

Han har spilt for det finske mesterlaget Tappara de to siste sesongene. Neste sesong skal han spille for Iserlohn i Tyskland, noe som medfører at han og kjæresten, snowboardstjernen Silje Norendal, får se hverandre oftere.

– Jeg kan ikke leve evig at pengene fra ishockeyen. Jeg må jobbe når jeg er ferdig med den. Hva det blir, vet jeg ikke. Men jeg er nok ikke et typisk kontormenneske, sier Alexander Bonsaksen.