Halve Norge uten kontrakt foran VM-skjebnekampen

PARIS (VG) Patrick Thoresen (33) og Jonas Holøs (29) er to av hele ni klubbløse spillere på Norges VM-lag foran skjebnekampen mot Finland lørdag formiddag.

– Jeg er helt avslappet til det. Det er en risiko å spille VM uten klubbkontrakt. Man kan bli skadet. Men, bank i bordet, det har ikke skjedd før. Jeg kunne ha skrevet under på fire-fem kontrakter allerede, og har totalt fått over 10 forespørsler. Nå har jeg lyst til å prøve noe «nytt», etter seks sesonger i svensk ishockey, sier landslagskapteinen til VG etter Norges treningsøkt fredag.

Norges Ishockeyforbund vil få cirka tre millioner i bonus fra det internasjonale ishockeyforbundet hvis hockeygutta kaprer en kvartfinaleplass. Forbundet deler eventuelt den med spillerne, som da vil få rundt 60.000 kroner hver.

Patrick Thoresen er i samme båt som Holøs. Han har en solid CV og er ettertraktet etter mange suksessrike år i europeisk topphockey, inkludert to sluttspilltitler i Russland.

Storhamar-comeback?



– Et alternativ for meg kan være å starte sesongen i Storhamar, for så å holde døren åpen for spill i utlandet igjen. Men det kan også hende at jeg vil synes det er helt OK å bare være i Norge, sier Norges toppscorer i VM (3 mål).

– Når tar du avgjørelsen?

– Etter VM en gang. Jeg liker å ha ting klart tidlig. Men jeg er ikke i dialog med Storhamar nå, svarer Patrick Thoresen.

Kona Monica bor sammen med parets to barn på Hamar, der også landslagssjefen bor sammen med kona/mamma Heidi.

Det er 18 år siden Patrick Thoresen som 15-åring debuterte i den norske toppserien, i Storhamar med faren Petter Thoresen (55) som trener. Her i Paris er på sett og vis ringen sluttet. Patrick Thoresen har spilt 16 år i utlandet, det siste i Sveits for Zürich. Pappa Petter er sjef for Norge og Patrick for første gang i VM.

Toppkontrakt annullert



Alle Norges ni spillere uten klubbkontrakt er imidlertid ikke like gunstig stilt som tidligere Färjstad-back Holøs og landslagstrenerens eldste sønn.

– Jeg vet ikke når det vil løse seg. Det kan bli i morgen, eller i august, sier VM-debutant Henrik Haukeland (22).

Ni spillere uten klubbkontrakt Følgende spillere på Norges VM-lag må finne seg en ny klubb etter VM (siste klubb i parentes): Patrick Thoresen (ZSC Lions Zürich), Jonas Holøs (Färjestad), Henrik Haukeland (Leksand), Martin Røymark (Tappara Tampere), Thomas Valkvæ Olsen (BIK Karlskoga), Jørgen Karterud (Linköping), Sondre Olden (Leksand), Andreas Martinsen (Montreal Canadiens), Mathias Trettenes (Almtuna)

Den tidligere Stjernen-keeperen fikk kontrakten annullert da hans svenske klubb, Leksand, før VM rykket ned fra toppserien SHL til liganivå to, Hockeyallsvenskan. Klubb og landslagskollega Sondre Olden (24) led samme skjebne.

– Ja, jeg er arbeidsledig. Det er ikke så kult. Men det er slik det er i ishockeyen. Jeg tenker litt på det; man får ta det etter VM. Etter tre år i Sverige, har jeg lyst til å teste ut noe nytt. Tyskland, som alle prater om, sier Sondre Olden.

Jørgen Karterud (23), tidligere Vålerenga-spiller og VM-debutant, ble hentet fra Västervik i Hockeyallsvenskan til brødrene Olimbs Linköping i toppserien SHL dagen før overgangsvinduet stengte i vinter – med påfølgende suksess. Karterud sier at han tar det som det kommer, det faktum at han likevel står uten kontrakt.

– Jeg vil i alle fall fortsette i utlandet. Å dra tilbake til Norge, vil være en litt for lett «løsning», sier tidligere Stavanger Oilers-spiller Mathias Trettenes (23) – kontraktsløs etter én sesong i Hockeyallsvenskan med Uppsala-klubben Almtuna.

Martinsen-lønn: 5,5 mill



I Mats Zuccarellos VM-fravær, er Andreas Martinsen (26) eneste NHL-spiller på Norges lag.

Om enn ikke akkurat for øyeblikket.

Rett før overgangsvinduet stengte i verdens beste liga, ble han byttet bort fra Colorado Avalanche til Montreal Canadiens. Da den tradisjonsrike klubben ble slått ut av Zuccarellos New York Rangers i første sluttspillrunde, gikk også Martinsens ettårs kontrakt – verd 5,5 millioner norske kroner – ut.

(Saken fortsetter under videointervju med Martinsen etter 5–1 over Slovenia)

– Jeg har en plan om å være der borte fortsatt, sier Andreas Martinsen.

«Der borte» er NHL, som utvider fra 30 til 31 lag fra neste sesong. Med nykommer (Las) Vegas Golden Knights, øker antall arbeidsplasser i NHL og farmerligaen AHL med rundt 50.

– Jeg tror ikke de (NHL-klubbene) legger vekt på det som skjer her i VM. De vet hva jeg har prestert der. Jeg håper Canadiens kommer med et eller annet før 1. juli. Med Vegas blir det et større marked. Jeg vet at jeg vil ha en jobb når sesongen starter. De siste fem årene har det vært som dette. Det er nok en større påkjenning for familien enn det er for meg, sier Andreas Martinsen som ble far i september i fjor.

Forsikret i VM



– Ni spillere uten kontrakt, er ganske mange, sier landslagsveteran Martin Røymark (30).

Han er en av dem.

Denne sesongen spilte han sammen med VM-back Alexander Bonsaksen (30) i det finske mesterlaget Tappara Tampere. Bonsaksen har allerede undertegnet kontrakt med tyske Iserlohn. Røymark håper han får ny arbeidsgiver ganske snart etter VM. Men etter fire sesonger i svenske Färjestad, varte det helt til juni i fjor før avtalen med den finske toppklubben var i boks.

– Agenten min sier han har full kontroll. Jeg stoler på ham. Det blir Tyskland eller SHL (Sverige), sier Martin Røymark.

– Uten klubbkontrakt er du arbeidsledig. VM-spill innebærer en risiko?

– Ja, men vi er forsikret mot det, og VM er det beste utstillingsvinduet som fins, svarer Martin Røymark.

Norges Ishockeyforbund har ifølge pressekontakt Kristoffer Holm betalt rundt 200.000 i forsikringspremier for VM-lagets klubbløse spillere. For Andreas Martinsen gjelder en spesialordning. Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) betaler inntil 187.000 kroner for en NHL-spillers forsikringspremie, som er regulert i henhold til lønnsnivå og kontraktslengde.

IIHF-bidraget dekker premien knyttet til Martinsen.

PS! Sverige har 17 spillere fra NHL i VM-troppen. Den dyreste koster det ifølge Aftonbladet cirka 650.000 kroner å forsikre.