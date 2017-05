Derfor blir det tungt å ta poeng mot Tsjekkia

PARIS (VG) Petter Thoresens berg og dalbane-mannskap må ta to-tre poeng i de tre neste kampene for fortsatt å være med i kvartfinalekabalen. De tar hockeygutta neppe mot Tsjekkia torsdag ettermiddag.

Det er ikke umulig.

Norge har slått tsjekkerne i VM, så sent som 11. mai 2010-VM i Tyskland. Mats Zuccarello scoret det første, Patrick Thoresen la målgivende pasninger til det og 2–1. Anders Bastiansen ble matchvinner, Tsjekkias legende Jaromír Jágr utlignet og scoret kampens siste mål ved å redusere til 2–3 snaut syv minutter før slutt.

Tsjekkia ble verdensmestere, Norge berget plassen i VMs elitedivisjon da også.

Med tanke på kampen mot Tsjekkia eksakt syv år etter, er imidlertid dette det viktigste poenget: Norges daværende keeper, Pål Grotnes, reddet 44 av 46 skudd. Tsjekkias keeper, Ondrej Pavelec, slapp inn tre av 15.

Lars Haugen (30) – eller Vålerenga-keeper Steffen Søberg? – må være i samme umulige hjørne i Accor Hotels Arena ved Seinen i ettermiddag. Tsjekkia «må» vinne, helst etter ordinær spilletid. Haugen må regne med at antall skudd mot ham vil ende på over 30.

Han må redde 28 for å at Norge skal ha en sjanse til å ta to-tre poeng.

Mye tyder nemlig på at utespillerne foran ham ikke er i stand til å score flere enn to-tre mål. I løpet av VMs tre første kamper har de scoret åtte mål. Patrick Thoresen (3), Ken André Olimb (2) og Mathis Olimb (1) har scoret seks av dem. VM-veteran Kristian Forsberg (31) og VM-debutant Aleksander Reichenberg (24) vippet inn 3–0 og 4–0 mot Slovenia.

Herjet med Slovenia:

Petter Thoresen la alle eggene i en kurv da han satte sønnen Patrick og brødrene Olimb sammen til en rekke mot Slovenia. Det ga i praksis full uttelling. Spørsmålet er om det vil være særlig lurt mot Tsjekkia, som – mildt sagt – er mye bedre rustet enn dumpekandidat Slovenia til å stoppe Norges superrekke.

Med den ute av spill, må en av de andre trylle frem offensiv slagkraft. Hittil tyder lite på at hverken den ene eller andre rekkekombinasjonen vil være i stand til det. Norge var VMs beste lag i undertallsspill etter tre runder. Hockeygutta vet å forsvare seg. Men i møte med motstanderens forsvarsverk, har effektiviteten vært et stykke under pari – også i overtallsspill med Norges antatt mest kreative og effektive spillere på isen.

Tsjekkia har på sin side latt noen av sine gå på sparebluss.

Kaptein Jakub Vorácek (1 mål/3 målgivende) fra NHL-laget Philadelphia Flyers har spilt 14 minutter i snitt per kamp, Philadelphia-backen Radko Gudas (2 mål) snaut 19 minutter. Til sammenligning har Patrick Thoresen (33) spilt 19 minutter i snitt per kamp, Norges bautaback og kaptein, Jonas Holøs (29), hele 27 minutter og 15 sekunder.

For å understreke at Norge etter alt å dømme vil ha en større sjanse til å knipe poeng mot forrige VM-finalist Finland lørdag, kan det nevnes at Tsjekkia scoret syv og Norge null da de møttes i kamp om kvartfinaleplass i 2013-VM i Stockholm – samt at keeper Lars Volden ble erstattet med Lars Haugen (som deretter slapp inn to) da det sto 0–5 etter 28 minutter i Moskva-VM i fjor.

Vil senke stormaktene:

Men for å slutte som vi begynte, i et optimistisk toneleie: Ken André Olimb bommet på straffe halvveis og Tsjekkia vant bare 1–0 i 2014-VM. Steffen Søberg reddet 38 skudd.

I 2012-VM – da Norge gikk til kvartfinale for tredje og siste gang i historien – knep hockeygutta til daværende trener Roy Johansen (57) ett poeng fra Tsjekkia. Jonas Holøs utlignet til 3–3 da det gjensto ni minutter av ordinær spilletid, Tsjekkia avgjorde på straffeslag etter spilleforlengelse.

I den forbindelse er det verd å huske at Norge viste seg fra sin beste side noensinne, og spilte med en flyt som ikke var til å tro.

PS! Det kan skje igjen.