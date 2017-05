Bekk skaper trøbbel for Nye Jordal

Nye Jordal Amfi ligger etter skjema, men Oslo kommune jobber for å hente inn forsinkelsen. Målet er fortsatt at den nye storstua skal stå klar i september 2018.

– Vi har kommet noe senere i gang med oppstarten av selve byggearbeidene med den nye hallen, forteller Eli Grimsby, byggherre og direktør i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF.

– Rivningen ble gjennomført som planlagt, men neste fase har kommet i gang noe senere enn opprinnelig plan, fortsetter Grimsby.

Les også: Alt klart for siste runde i Jordal Amfi

Hun forteller at det er to grunner til forsinkelsen:

– For det første skyldes det at tiltaksområdet er blitt større, og arbeidet med rammetillatelse og igangsettingstillatelse for sprengning og graving har dermed tatt lengre tid.

Den andre grunnen handler om Hovinbekken.

– Bekken går i kulvert, beliggende delvis under hallen, og den har vist seg å ligge noe høyere enn antatt. For å redusere gjennomføringsrisikoen i prosjektet, bruker vi noe mer tid sammen med entreprenøren for å finne gode løsninger for å håndtere dette, sier Eli Grimsby.

VG+: 65 år med Jordal Amfi

– Betyr dette at hallen ikke vil stå ferdig til september 2018?

– Vi arbeider fremdeles innenfor rammene som er gitt – og vil sammen med entreprenøren lete etter løsninger for å forsere arbeidet.

NCC Norge vant anbudskonkurransen, og kontrakten er på drøyt 400 millioner kroner.

Les også: Keeperhelt Haugen mener Norge må spille med «det samme hjertet»

Nye Jordal Amfi skal bli Oslos nye hovedarena for ishockey – og hjemmebane til Vålerenga. Den nye hallen skal, i likhet med dagens hall, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Tilskuerkapasiteten blir 5500 mennesker.

Rivingen av anlegget, som opprinnelig ble bygget til OL i 1952, startet i januar.

Selv om den nye hallen vil være større enn den gamle hallen, vil nye Jordal Amfi klare seg med en tredjedel av energiforbruket til den gamle arenaen. Det skyldes både solcellepanel på taket, og at overskuddsvarmen fra isanlegget lagres i energibrønner og bruker til å dekke varmebehovet.