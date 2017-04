ASKER (VG) (Frisk Asker – Stavanger Oilers 2-1, 2-2 i finaleserien) Med en suser i krysset i forlengelsen avgjorde Frisk-helten Magnus Geheb (18) hockeydramaet i Askerhallen fredag kveld.

– Jeg får en veldig god pasning, også stikker jeg bare kølla fram, også er jeg heldig. Det er egentlig bare flaks, sa 18-åringen til VG.

NTG-eleven fikk satt køllebladet på en pasning fra Torstein Nordrum etter 74 minutter og 26 sekunders spill.

Geheb, som også har en yngre bror (Olav) i Asker-systemet, sier videre:

– Det betyr veldig mye. Jeg har vokst opp her i Asker og har spilt her siden jeg var seks år. Jeg kan gå hjem fra hallen på syv minutter, la han til.

Oilers har vært store favoritter til å ta hjem NM-gullet. Men nå er kampen om kongepokalen helt åpen. I finaleserien best av syv er det nå uavgjort. En avgjørelse kommer tidligst tirsdag i Askerhallen. Søndag er det ny match i Stavanger.

Oilers hadde nok sjanser til å avgjøre det i fjerde periode i kveld. Men nå spørs om Stavangers stolthet klarer å snu deg. Spørsmålet er også om Oilers blir like sterke neste år. Utenlandske klubber har notert seg suksessen. Mye tyder på at amerikanerne Mark Van Guilder, Dan Kissel og Eric Nystrom forsvinner etter årets sesong. Etter hva VG forstår er det stor interesse fra klubber i Tyskland og Østerrike, som lokker med fete lønnsbetingelser.

Stavanger Oilers NM-gull: Norgesmester: 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Trioen har vært strålende så langt i finaleserien mot Frisk. De har scoret ni av 12 finalemål. Onsdag var de i superslag hjemme i DNB Arena da Kissel scoret tre. Van Guilder gjorde fire poeng og Nystrom sto bak to målgivende i den overbevisende 5–1 seieren.

Fredag kveld serverte Van Guilder og Kissel igjen et mesterstykke ishockey. Da Oilers lå under med 0–1 i andre periode etter at Kenny Saponari hadde sørget for hjemmeledelse for Frisk med en lekker scoring (ryggen mot mål) – stormet de i angrep og utlignet til 1–1 – mens de var i undertall (Tommy Kristiansen i utvisningsboksen).

Men det burde stått 2-1 til Oilers på dette tidspunktet av matchen. Tommy Kristiansen fikk underkjent scoring i første periode. Dommerne mente han angrep Frisk-keeper Kenneth Helgesson, som tilsynelatende hadde kontroll på pucken. Men TV-bildene viser at pucken var fri.



Men det er ikke bare supertrioen som er på vei ut av rekkene til Oilers. Det later til at Norges klart beste ishockeylag med seks NM-titler siden 2010 må bygge et nesten helt nytt lag foran neste sesong. Den syvende kongepokalen kan de komme på hjemmebane søndag. Men det kan også bli den siste på en stund.

Det er imidlertid ikke de eneste som kan komme til å bytte klubb melder Stavanger Aftenblad. Tommy Kristiansen ønsker seg til utlandet. Petter Røste Fossen får kanskje ikke ny kontrakt. Josh Soares (Canada) skal ha kranglet med trener Pål Gulbrandsen. Scott Macaulay (USA) har vært en skuffelse. Mats Larsen Mostue skal være ønsket «hematt» av Storhamar, mens Spencer Humphries (Canada) også kan forsvinne etter en vellykket sesong i Norge.

– Jeg har ikke tenkt på hva som skjer neste sesong. Og jeg kan ikke bry meg om hva som står i avisene. Jeg konsenterer meg om å lade om til neste kamp. At noen får tilbud andre steder, sånn er det i dette gamet, sier Oilers-trener Pål Gulbrandsen.

Men ikke nok med dét. Keeperveteranen Ruben Smith legger opp. Det samme gjør klubblegenden Christian Dahl-Andersen. Etter 13 sesonger er det stopp. Han har nesten alle rekordene i Oilers: Flest kamper (535), flest assist (281), flest poeng (464), flest powerplayassist (88), flest powerplaypoeng sammen med Martin Strandfeldt (139), flest matchavgjørende mål (34), flest skudd på mål (over 1400) og flest sesonger (13).

– Jeg kommer definitivt ikke til å spille flere finaler, så det er bare å nyte dette nå til det er ferdig, sier Christian Dahl-Andersen.

Han kom til Stavanger i 2003, og minnes de første årene i Oilers med et glis om munnen. Det var treninger på sen kveldstid i stusslige omgivelser. Lønna kom i konvolutter og spillerne gikk mye på byen.

– Jeg har vært med lengst, og det skulle bare mangle at jeg ikke topper en del statistikker. Men selv om jeg har vært med på mye i Oilers så skulle jeg ønske at jeg hadde klart å levere litt mer stabilt på mitt øverste nivå. Men det jeg er aller mest stolt av er reisen med Oilers fra nyopprykket klubb til det mesterlaget vi er i dag, sier Dahl-Andersen.

36-åringen ser fram til mer tid med kona (tidligere volleyball-proff Kathrine Maaseide) og parets tre barn. Han er på jobbsøk i næringslivet.

– Jeg elsker hockey, og dette er min lidenskap. Men nå har jeg gått litt for lenge uten å prestere på toppnivå. Og når du ikke får til dét, så blir det mer frustrerende enn morsomt, sier Christian Dahl-Andersen.

Han ble for øvrig flasket opp i Frisk. Vant NM-gull med klubben i 2002. Men et nytt - i tilfelle det det fjerde i klubbens historie kommer ikke på tale - det poengterer «CDA».