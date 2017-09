Frisk fortsatt ubeseiret - Vålerenga-krisen fortsetter

(Storhamar - Frisk Asker 3-4 etter straffer, Vålerenga - Manglerud 2-5) Frisk slo Storhamar etter straffer og har fortsatt ikke tapt en kamp i Get-ligaen. Vålerenga tapte sin femte strake kamp og ligger nå helt sist.

Det så bekmørkt ut for Asker-laget etter ni minutter, da de lå under 0-2 borte mot Storhamar etter scoringer av Patrick Thoresen og Martin Rønnild. Men Frisk slo fryktelig tilbake i den andre perioden. I løpet av de siste ti minuttene scoret gjestene tre mål og ledet oppgjøret 2-3, men heller ikke den ledelsen varte lenge.

Joakim Jensen utlignet til 3-3 etter 12 minutter av den tredje perioden, og sørget med det for overtidshockey i CC-Amfi.

Frisk var i powerplay i store deler av overtidsperioden og hadde flere gode muligheter, men klarte ikke å sette pucken i mål. Dermed ble det straffer i Hamar.

Der trakk Frisk Asker det lengste strået. De satte to av sine fem straffer mot Storhamars ene.

Seieren gjør at Frisk er det første laget på 31 år som har vunnet sine fem første kamper i ligaen.

Frisk-seieren gjør at Asker-laget fortsatt leder ligaen. De har nå 14 poeng og ligger poenget foran Sparta, og fire foran Storhamar.

Fem strake tap

Også Vålerenga, som for tiden spiller kampene sine i Furuset Forum, kom sent ut av startblokkene.

Manglerud Star ledet 0-2 ut i den andre perioden etter scoringer av Christer Simonsen i undertall og Michael Stenersen, men en sterk timinuttersperiode på tampen av den andre perioden sørget for at lagene var like langt da lagene tok fatt på den tredje perioden:

Først reduserte Morten Ask til 1-2 i overtall, før Andreas Oksnes utlignet til 2-2 bare minuttet etter.

På tampen av den tredje perioden satte Matthew Vanvoorhis inn viktige 3-2 for Manglerud Star. Helt på slutten kollapset Vålerenga, og Manglerud Star vant 5-2. Tapet gjør nå at Vålerenga har tapt fem strake kamper og ligger desidert sist med null poeng på fem kamper.

Andre resultater, Get-ligaen torsdag:



Stavanger - Stjernen 2-0, Kongsvinger - Lillehammer 2-0, Lørenskog - Sparta Sarpsborg 2-3 (etter straffer).