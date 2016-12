Shampos Vålerenga får flyttekaos-svar på nyåret

Sportssjef Espen Shampo Knutsen (44) må vente til neste år før de får svar på hvor Vålerenga skal spille etter at Oslo kommune har startet rivingen av klubbens hjemmebane Jordal Amfi i begynnelsen av januar.

Kvelden før lille julaften skrev VG at Norges mestvinnende ishockeyklubb må spille sine hjemmekamper fra 28. januar 2017 til høsten 2018 i Manglerud Ishall.

Det kom som en overraskelse på Espen Knutsen & co. Vålerenga har siden i sommer trodd at de, mens Nye Jordal bygges, skulle spille hjemmekampene i Furuset Forum.

Den første 28. januar mot Kongsvinger, etter de to siste i Gamle Jordal Amfi (bygd 1951) mot Storhamar 5. januar og Frisk Asker 7. januar.

Klart 5. desember



Vidar Noreng, daglig leder i Furuset Idrettsforening, bekrefter overfor VG at klubben helt frem til rett før jul trodde at Vålerenga skulle spille sine Getliga-hjemmekamper i Furuset Forum.

Arenaen til 1. divisjonslaget (nivå 2) ligger i drabantbyen med samme navn, langs E6 på vei nordover ut av Oslo.

Men så fikk Noreng en muntlig beskjed fra Bymiljøetaten i Oslo kommune. Den lød kort og greit at Vålerenga ikke skulle spille i Furuset Forum, som ifølge Vidar Noreng er eid av idrettsforeningens rundt 2000 medlemmer.

Etter det VG kjenner til, skal en kontrakt om Furuset Forum som hjemmebane for Vålerenga ha ligget klar for undertegnelse av partene Vålerenga, Bymiljøetaten og Furuset idrettsforening 5. desember.

Oslo kommune har imidlertid nå bestemt at Vålerenga skal bruke kommunalt eide Manglerud Ishall som «erstatningsarena» mens de venter på at Nye Jordal til rundt 600 millioner kroner. Etter planen skal den stå ferdig til sesongstart 2018.

Bestemmelsen er blitt tatt etter «juridiske vurderinger». Kommunen kan ikke støtte en «privat» klubb, fremfor en klubb med ishall som er eid av kommunen (Manglerud).

Seksjonssjef Per Øien i Bymiljøetaten i Oslo bekrefter dette. Han vil ikke gå nærmere inn på begrunnelsen fordi den er unntatt offentlighet. Per Øien sier til VG at de har «falt ned på en beslutning» etter å ha fått i oppdrag - fra byrådsavdelingen for kultur, idrett og frivillighet - å finne en erstatningsarena for Vålerenga.

Beslutningen er at bare Manglerud Ishall «kan benyttes.»

På spørsmål om det er en endelig beslutning, svarer Per Øien at det tør han ikke si.

– Vi har gjort vårt valg, til vår byrådsavdeling, sier seksjonssjefen.

VIF: Vet ingenting



Styreleder Tor Helge Eikeland i Vålerenga Hockey legger ikke skjul på at han og klubben er frustrert over kuvendingen.

Det vil si siste beskjed - en måned før første hjemmekamp på ny hjemmebane - om at de etter alt å dømme må dele hjemmebane med Getliga-motstander Manglerud Star i halvannen sesong.

Eikeland sier at han er lovet «svar» fra byrådssekretær Frode Kyvåg kommende mandag.

– Vi vet ingenting før mandag, sier Vålerengas styreleder.

Tor Helge Eikeland hevder at klubben vil tape store sponsor og publikumsinntekter hvis klubbens A-lag, som ligger på 3. plass i Getligaen, må spille sine hjemmekamper i drabantbyklubben Manglerud Stars hjemmearena.

Nektes 1. divisjon?



I en epost torsdag kveld skriver Kyvåg at han vil ta kontakt med VG «over helgen» angående saken. Det vil si på nyåret.

Furuset idrettsforening hadde sett for seg at leieinntektene de ville få fra kommunen for Vålerengas gjesteopptreden i Furuset Forum skulle gå til opprustning av egne fasiliteter, blant annet nytt vant. Uten nytt vant, vil antakelig ikke Furuset få tillatelse til å spille hjemmekamper i Furuset Forum fra neste sesong.

– Vi er fortsatt åpne for at Vålerenga kan spille her. Uten leieinntekter må vi finne andre inntekter til å oppgradere hallen, sier Vidar Noreng.