NHL-Martinsen: Superfornøyd med sin nye rolle

Andreas Martinsen (26) mener han har fått en mye større rolle i Colorado Avalanche. I natt starter han i førsterekken sammen med lagets stjernespiller Nathan MacKinnon (21) i bortekampen mot Espen «Shampo» Knutsens gamle klubb.

– Jeg har fått spille mye og er superfornøyd. Det er gøy å få tillit i «riktige» situasjoner og jeg har spilt på mitt beste nivå over lengre tid. Forrige sesong var jeg mer ustabil. Nå har jeg gjort jobben min i så å si hver kamp, sier Andreas Martinsen til VG over telefon fra sitt hotellrom i Columbus.

Der spiller han og Colorado Avalanche mot Columbus Blue Jackets i natt klokken 01.00 norsk tid.

Inn i førsterekken



Hjemmelaget har vunnet 10 av sine første 16 kamper og ligger på 8. plass i NHLs totaltabell. Martinsens Avalanche har åtte seirer og ni tap etter 17 kamper og ligger på 26. plass av 30 lag i verdens beste ishockeyliga.

5 mål Andreas Martinsen har spilt 72 kamper for Colorado Avalanche i NHL siden debuten forrige sesong. Han har scoret fem mål og lagt ni målgivende pasninger. Denne sesongen har han scoret ett mål og lagt to målgivende pasninger etter 17 kamper.

Mats Zuccarello og New York Rangers spiller bortekamp mot Pittsburgh Penguins til samme tid. Rangers har vunnet 13 av 19 kamper og ligger på 3. plass, foran Sidney Crosbys Penguins på 4. plass som har vunnet 11 av 18 kamper.

Martinsen har spilt alle Avalanches kamper, og klubbens nye trener, kanadiske Jared Bednar, har vist ham tillit. I de fem siste kampene har han spilt 15.36, 13.40, 9.07, 12.02 og 13.32 minutter. De to siste oppgjørene har han fått spille sammen med Nathan MacKinnon.

Foran kampen mot Espen Shampo Knutsen og Ole-Kristian Tollefsen tidligere klubb, som nå har Mats Zuccarellos eks-coach, John Tortorella som sjef, utgjør finske Mikko Rantanen, MacKinnon og Martinsen den såkalte førsterekken til Avalanche.

Rekken scoret to mål mot Minnesota Wild sist lørdag, da Martinsen & co. snudde 0-2 til seier 3-2.

380 millioner



– I det siste har MacKinnon våknet. Det er bare for meg å prøve å henge med, og gi ham pucken og se hva som skjer. Det skjer noe i hvert spillerbytte med ham. Han er en av liganes beste spillere. Rantanen er en komplett spiller, sier Andreas Martinsen.

Nathan MacKinnon ble valgt som nummer én – bare 17 år gammel – i den såkalte draften for tre og et halvt år siden. Han er nettopp fylt 21 år, men undertegnet sist sommer en syvårskontrakt verd nesten 380 millioner kroner. Til sammenligning får Andreas Martinsen 5,5 millioner for sin ettårskontrakt.

Nykommer (rookie) Mikko Rantanen ble valgt i første runde av draften som spiller nummer 10 totalt for halvannet år siden.

– Han er omtrent på min størrelse, sier Andreas Martinsen – som er 190 centimeter høy og veier rundt 100 kilo.

Han blir omtalt som «bruiser» av Denver-mediene som følger Colorado Avalanche tett. Det vil si at hans oppgave å gi motstanderne juling og lagkameratene plass til å boltre seg med pucken – og score mål.

FAMILIEMANN: Andreas Martinsen sammen med samboer Camilla Jørgensen og datteren Olivia som ble født 13. september. Foto: Privat

Skal gjøre skade



– Gjøre «skade», inn og gjøre drittjobben, forklarer Andreas Martinsen.

Med ny trener, Jared Bednar, har han fått bedre og flere anledninger til det. En tydeligere spilleplan og en klar beskjed fra Bednar etter første treningskamp i oktober har bidratt til det.

– Han fortalte meg at «de siste seks forwardene» (de antatt seks svakeste av 12) fort ville bli offer for endringer i et lag som ikke har gått til sluttspill to sesonger på rad. Jeg skjønte at jeg ikke kunne ligge på latsiden. Jeg må bevise at det er her jeg hører hjemme, sier Andreas Martinsen til VG.

– Fortsetter jeg som nå, vil jeg tro at de er fornøyd og vil beholde meg., tilføyer han med tanke på at ettårskontrakten hans utløper etter 82 grunnseriekamper.

– Slik det har sett ut så langt, virker det som om du tilhører kjernen i laget?

– Ja, det vil jeg si. Mitt laveste nivå er høyere enn forrige sesong. Da var alt nytt etter at jeg kom fra Tyskland (Düsseldorf). Denne gangen visste jeg hva jeg gikk til, og jeg er blitt et år eldre. Jeg «tenker» ikke like mye, svarer Andreas Martinsen.