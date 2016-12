Flyttekaos for Shampos Vålerenga

Vålerengas Jordal Amfi rives etter seriekampen mot Frisk 7. januar. Torsdag kveld ble det kjent at Oslo-klubben skal spille sine hjemmekamper frem til Nye Jordal står klar høsten 2018 – i Get-ligamotstander Manglerud Star sin ishall.

– Ja, det har vært mye frem og tilbake. Jeg vet egentlig ingenting om det. Men for min del er det egentlig ikke stor forskjell på Manglerudhallen og Furusethallen, bortsett fra at vi slipper å betale bompenger hvis det blir Manglerud, sier Espen Shampo Knutsen til VG og ler.

Vålerengas sportssjef og assisterende trener under klubbens nye trener, Roy Johansen, sier om «den nye hjemmearenaen» at det som er overraskende er at det – valget av Manglerudhallen – «kommer nå», i seneste laget.

I sommer og senere i år har det virket som klart at Vålerenga, som ligger på 3. plass i Get-ligaen, skal spille sine hjemmekamper i Furuset Forum (Furuset-hallen) beliggende ved E6 på vei nordover ut av Oslo.

Mens byggingen av Nye Jordal foregår fra januar 2017 til høsten 2018.

Furuset Forum er imidlertid i privat eie, mens ishallen i drabantbyen Manglerud på Oslos østkant er eid av kommunen. Den blir driftet av Manglerud Stars breddeavdeling, og torsdag kveld (22. desember) har Manglerud Star publisert en «Julehilsen» på sin hjemmeside:

«Julefreden har ennå ikke senket seg på Manglerud for oss som sitter i ledelsen. Vi har de siste dagene vært i møter med Oslo kommune og Vålerenga ang. erstatningsarena for VIF når Jordal rives på nyåret. Dette gir oss rimelig korte tidsfrister for å få i stand avtaler og ordnet opp i praktiske detaljer rundt flytting av VIF sine kamper. Hvis alt går etter planen vil VIF spille sin første kamp i Manglerud ishall 28 januar.»

Det er datoen før Vålerengas første terminfestede hjemmekamp – mot Kongsvinger – etter kampene mot Lørenskog (28.12), Storhamar (5.1) og Frisk (7.1) i Jordal Amfi.

Daglig leder Bjørn Danielsen i Manglerud Star bekrefter at «kommunen har bestemt seg for» at Vålerenga skal spille i deres egen ishall, og ikke den private på Furuset. Ifølge Danielsen var det siste møtet med representanter fra Oslo kommune, Vålerenga og Manglerud Star i går, onsdag.

VG har forsøkt å få en kommentar fra Vålerengas styreleder og daglige leder, Tor Helge Eikeland og Gunnar Thøgersen, samt byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen.