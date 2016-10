Enorm snuoperasjon av Lillehammer mot Vålerenga

Lillehammer lå under 2-4 etter to perioder av eliteserieoppgjøret i ishockey mot Vålerenga søndag. Med en forrykende avslutning snudde serietoeren kampen til seier 6-4.

Snuoperasjonen i OL-byen startet riktignok allerede sekundet før slutt i midtperioden. Da reduserte canadiske Brett Cameron til 2-4 etter at gjestene fra Oslo hadde dominert kampen så langt.

Samme Cameron var mannen bak 3-4-reduseringen tidlig i tredje periode, og deretter fulgte Stephan Vigier opp med 4-4 rett før ni minutter var spilt av perioden. Dag Morten Wehn gjorde sitt annet mål for dagen da han sendte Lillehammer foran for første gang i kampen med under fem minutter igjen å spille.

Sekundet før kampslutt fastsatte Brett Cameron resultatet til 6-4 etter en mektig snuoperasjon av hjemmelaget.

Finner formen igjen

Dermed reduserte Lillehammer serieleder Stavangers forsprang på tabelltoppen til ni poeng. Sistnevnte gikk på en sjelden smell mot formsvake Storhamar lørdag. Kampen i oljebyen endte overraskende 5-1 i bortelagets favør.

Formsvake er så definitivt ikke Lørenskog. Søndag ble Manglerud Star feid av egen is i hovedstaden. Fjorårets NM-finalist Lørenskog trengte riktignok en drøy periode på å få i gang maskineriet, men da løsnet det for alvor.

Alexander Larsson gjorde 1-0 tre minutter ut i midtperioden, og deretter så romerikingene seg aldri tilbake. Til slutt endte kampen 7-0 etter at gjestene hadde fått notert sju forskjellige målscorere i protokollen.

Lørenskog klatrer på tabellen

Lørenskog er på full fart oppover tabellen og har nå kun fire lag foran seg. Vålerenga og Stjernen har i tillegg kun to poeng til gode på mannskapet til Kenneth Larsen. Opp til ligaleder Stavanger skiller det 15 poeng for romerikingene.

Tabelljumbo Kongsvinger har fått det tøft denne sesongen, og søndag ble det nytt tap mot Stjernen. Kongsvinger var usedvanlig kvikke med pucken og hang godt med, men fikk det likevel tungt mot de røde utover i kampen. Til slutt vant Fredrikstad-laget 4-1.

