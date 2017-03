Dommerne i rekordoppgjøret vurderte å bestille hotell fra garderoben

Da maratonkampen mellom Storhamar og Sparta «aldri» tok slutt, vurderte dommerne å bestille hotell på Hamar fra garderoben. Verst var det for hoveddommer Christian Persson som skulle på jobb neste morgen.

Han og Knut Einar Bråten var henholdsvis hoveddommer og linjedommer under gårsdagens maratonkamp mellom Storhamar og Sparta som varte i 8 timer og 32 minutter.

– Det ble en parodi på en hockeykamp egentlig. Spillerne var så slitne, men humøret var godt, sier Persson til VG dagen etter verdens lengste hockeykamp.

Galgenhumor i garderoben

UTMATTET: Sparta-gjengen utslitte i bussen på vei hjem til Østfold. Her sover målvakt Samuel Ward etter det forsmedelige 1-2-tapet for Storhamar. Foto: Jørgen Braastad , VG

Han forteller at stemningen i dommergarderoben gikk fra dyp konsentrasjon over til galgenhumor etter hvert som den ene overtidsperioden etter den andre forløp målløs.

– Vi spøkte litt med hvor lenge kampen kom til å holde på. Om vi skulle være igjen på Hamar og om vi skulle bestille hotell, fortsetter Persson, som til daglig bor i Oslo.

Selv skulle han på jobb klokken åtte neste morgen, men på grunn av en medgjørlig sjef fikk han sove én time lengre.

Kollega Bråten har selv syklet Trondheim - Oslo på sykkel og har erfaring med fysisk påkjenning over lengre perioder. Selv om kampen ikke var ferdig før klokken halv tre natt til mandag, merket ikke linjedommeren av søvnen meldte seg underveis.

– Jeg var faktisk ikke trøtt der og da. Jeg brukte faktisk halvannen time da jeg kom jeg før jeg sovnet.

DOMMERTEAMET: Fra venstre Knut Einar Bråten, Christian Person, Tom Slåen, Markus Wannerstedt og Rune Solholm Bakken. Foto: Privat

Sikkerheten ivaretatt

Han mener at sikkerheten til spillerne ble ivaretatt, selv om matchen forløp seg over 217 minutter og 14 sekunder i effektiv spilletid.

– Vårt fokus som dommere er at det skal være rettferdig. Men vi ble også nødt til å vurdere om spillerne var istand til å ta vare på seg selv. Du kan spille deg så langt ned at du knapt vet hvor du er. Men vi forsøkte hele tiden å ha dialog med spillerne og de svarte fornuftig på våre spørsmål, selv om de var langt nede, sier gårsdagens linjedommer Bråten til VG.

– Så du fryktet ikke for spillernes sikkerhet?

– Nei, spillerne hadde såpass respekt for hverandre at det ikke oppstod farlige situasjoner. De ble så slitne at de knapt nok traff mål.

– Kommer til å stå i 100 år

– Men dere fikk ingen overtidsbetaling når kampen dro ut i tid?

– Én kamp, ett honorar. Det er sånn det fungerer. Vi får riktignok en økt diettgodtgjørelse, men det utgjør ikke mange kronene. Men det må sies at det er langt fra dagligdags at kamper varer så lenge som dette, sier Bråten.

Han tror rekorden på drøye 217 minutter, åtte overtidsperioder og åtte og en halv time kommer til å bli stående lenge.

– I hvert fall til jeg ikke driver med hockey lengre. Det skal godt gjøres å slå den.

Det er Persson enig i. Den forrige rekorden ble satt mellom Detroit og Montreal helt tilbake i 1936.

– Det er sykt å tenke på at den gamle rekorden var fra 1936. Det er liksom kun 25 år etter at Titanic sank. Den nye rekorden tror jeg står seg i hundre år til.

– Og da er vel du ferdig som hockeydommer..?

– Forhåpentligvis, avslutter Persson lattermildt.