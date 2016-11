Crosby & co knuste Zuccarellos Rangers

NEW YORK (VG) (New York Rangers-Pittsburgh Penguins 1-6) Mats Zuccarello og Rangers åpnet sterkt, så var det fullstendig «natta» mot Sidney Crosby og Pittsburgh Penguins, som vant 6-1.

Med to fulltreffere mot Rangers er NHL-stjernen nå oppe i 14 mål, mest i ligaen, til tross for at en hjernerystelse satte Crosby utenfor i de seks første kampene i høst.

Dette er de to beste lagene i den såkalte Metropolitan League-delen av NHL, og det var store forventninger til storkampen.

Og det åpnet bra for vertene i New York: Rick Nash ga Rangers ledelsen 1-0 i powerplay da Evgeni Malkin var utvist. Mats Zuccarello skjøt, keeper reddet, og etter litt om og men dro Nash seg fint fri og scoret. Både Chris Kreider og Zuccarello fikk assists.

Rangers var i «paradis» i hele 1. periode, men så sprakk ballongen fullstendig i midtperioden. Pittsburgh vant perioden 5-0, og Sidney Crosby var involvert i tre av målene.

JUBEL: Sidney Crosby og Carl Hagelin hadde god grunn til å juble i Madison Square Garden. Foto: Bruce Bennett , AFP

Crosby scoret selv nummer to og fire og hadde deretter assist til Conor Shearys 5-1. Pittsburgh hadde 11 skudd på mål og fem av dem gikk inn bak Rangers-målvakten.

Den svenske stjernekeeperen Henrik Lundqvist sto i mål til 4-1, så ble han erstattet av finske Antti Raanta. Det hjalp ikke. Først ble det 5-1 i midtperioden og så 6-1 ved Matt Cullen 13 minutter ut i 3. periode.

Lundqvist hadde en redningsprosent på bare 76,5. Det gikk atskillig bedre med finnen som tok 19 av 21 skudd.

De tørre tall for Mats Zuccarello var 17.40 på isen, én assist, null mål og minus 2 på pluss/minus-statistikken.

Rangers vant 5-2 over Penguins i Pittsburgh for to dager siden. Nå fikk altså Crosby & co kraftig revansj.

Det sier det meste at det gikk 23 minutter og 58 sekunder fra Rangers' siste skudd på mål i midtperioden til det første skuddet i 3. periode, ved Mats Zuccarello.

New York-laget har dermed 29 poeng på 21 kamper. Det er nest best i hele NHL, men med én kamp mer spilt enn Chicago (28) og Pittsburgh (27). Seier gir to poeng i NHL.

