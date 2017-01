Bastiansen og Frisk Asker ødela avskjedsfesten

JORDAL (VG) (Vålerenga-Frisk Asker 2-5) Her er festbremsen Anders Bastiansen (36) i gang med å ødelegge Vålerengas avskjedsfest med Jordal Amfi.

3.21 av kampen var spilt da superveteranen satte pucken bak Vålerenga-keeper Steffen Søberg.

– Jeg har ikke noe i mot å være festbrems på en dag som denne. Vi trengte poengene etter å ha ligget nede med brukket rygg, sier Bastiansen og passer på å skryte av avskjeden som ble OL-arenaen fra 1952 til del lørdag kveld.

Nå går turen til Furuset Forum for Vålerenga Hockey, mens Jordal Amfi rives før den nye arenaen står klar i september 2018. Planene ble bekreftet etter hektisk møtevirksomhet i dag.

– Fantastisk ramme



– Et fullsatt Jordal Amfi er helt fantastisk. Jeg har fått opplevd det et par ganger nå og hatt to fine opplevelser her det siste året: I OL-kvaliken og i dag. En skulle jo ønske at det var slik hver gang, men sånn er det ikke. Vi får vente å se når det blir en ny hall her. Da tror jeg det blir enda flere tilskuere.

Saken fortsetter under bildet

TAKK FOR ALT, JORDAL: Det var en fantastisk stemning på tribunen da VIF Hockey spilte sin siste kamp på Jordal Amfi. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

To mål av Vinny Saponari og Mikkel Christiansen i midtperioden sørget for at kampen i realiteten var avgjort før tredje og siste periode. Mens Frisk Asker satte sine sjanser, stengte Nicklas Dahlberg buret i andre enden. Han tok alt - til og med en straffe fra VIFs poengkonge Tobias Lindström.

Kampen var i realiteten avgjort da Martin Lauman Ylven fikk score to ganger i 3. periode. Dermed har Vålerenga nå fem tap på rad, mens Frisk Asker vant sin sjette på rad (to til spilleforlengelse).

– Gir alt



– Spillerne gir alt de har. Det er masse sjanser, full trykk og en verdig avslutning med fullt hus og mye følelser. Vi ønsket selvsagt å vinne, og gjorde det vi kunne. Vi gjorde noen små feil som vi ble straffet for, også hadde de en bra målvakt i Dahlberg, sier VIF-trener Roy Johansen.

– Men nå har VIF gått en måned uten seier?

– Litt motgang på veien må vi håndtere. Det hører til. Vi er fortsatt på 3. plass og har en plass blant de fire fortsatt innen rekkevidde. Det er et tøft program fremover og vi må få noen seirer snart, sier Johansen.

Om det ikke kampen ble noe fyrverkeri, så var det nettopp det publikum ble møtt av da de forlot Jordal Amfi for siste gang.

Dagens hockeyresultater:

Kongsvinger – Sparta Sarpsborg 1-6

Lørenskog – Storhamar 1-0

Stavanger – Manglerud Star 2-0

Vålerenga – Frisk Asker 2-5

Topp 4:

1. Stavanger 32 131-73 74 poeng

2. Lørenskog 31 109-63 65

3. Vålerenga 32 103-81 52

4. Lillehammer 30 95-83 50