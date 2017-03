Martinsen vant i «norsk duell» med nytt lag

(New York Rangers - Montreal Canadiens 1 – 4) En assist fra Mats Zuccarello var ikke mye til hjelp da han møtte Martinsen i et «norsk oppgjør» på isen.

Kampen i Madison Square Garden ble den første for Andreas Martinsen etter overgangen fra Colorado Avalanche. Her møtte den ferske Canadiens-spilleren New York Rangers og Zuccarello til et norsk oppgjør.

I debuten for Canadiens fikk nordmannen nesten 12 minutter på isen, men han var ikke involvert i noen av scoringene.

Shea Weber var den første av gjestene fra Quebec som fikk pucken forbi Henrik Lundqvist i Rangers-målet.

Det skjedde omtrent midtveis i første periode. Etter hvilen satte Artturi Lehkonen og Andrew Shaw inn hvert sitt mål, og det sto 3–0 da den siste perioden begynte.

Snaut to minutter ut i perioden fikk Rangers sitt eneste mål. Det var ved Chris Kreider med assist fra Mats Zuccarello, som fikk snaut 18 minutters spilletid denne gangen.

Noen minutter senere la Jordie Benn på for Canadiens nok en gang og fastsatte sluttresultatet til 5–1.

