Martinsen hylles etter debuten: – Han er et «monster»

(New York Rangers - Montreal Canadiens 1 – 4) Andreas Martinsen møtte Mats Zuccarello i sin første kamp som Montreal-spiller. Det endte i seier - og ros fra alle kanter.

– Man kan si bare ved å se på ham at han er et monster. Han er en stor styrke der ute, og jeg tror det er det de ønsket da de hentet ham. De hentet ham for å spille den rollen, og han har gjort en veldig god jobb, sier Martinsens lagkamerat Jordie Benn til NHL.com.

Kampen i Madison Square Garden ble den første for Andreas Martinsen etter overgangen fra Colorado Avalanche. Her møtte den ferske Canadiens-spilleren New York Rangers og Zuccarello til et norsk oppgjør.

I debuten for Canadiens fikk nordmannen nesten 12 minutter på isen, men han var ikke involvert i noen av scoringene.

– Han er en stor fyr som er god på isen. Han er veldig fysisk, sier Montreal-trener Claude Julien.

En viktig kamp



Selv var Martinsen godt fornøyd etter sin debutkamp, og 26-åringen forteller til NHL.com at han var stinn av motivasjon til å vise seg fram for sien nye klubb og sine nye fans i natt.

– Det var viktig å få en god kamp for å vise alle at jeg kan spille og prøve å få respekt fra lagkameratene mine og alle andre. Jeg prøvde bare å gå ut det og gjøre jobben min, sier Martinsen.

Montreal-trener Julien var imponert over Martinsen og rekkekameratene Steve Ott og Torrey Mitchell i natt.

– Den rekken ga oss mye energi. Jeg tror det ga hele laget selvtillit ved å vise at de kunne stole på dem. Den rekken fortjener mye ros for å gi oss ekstra dybde. De spilte ikke som en fjerderekke, de var solide og hadde målsjanser, sier han.

Martinsen fikk skryt av sin norske duellant Zuccarello også etter kampslutt.

– Jeg unner ham alt godt, og forhåpentligvis kommer han til å gjøre det veldig bra der. I dag var han veldig god.

Zucca-assist



Shea Weber var den første av gjestene fra Quebec som fikk pucken forbi Henrik Lundqvist i Rangers-målet.

Det skjedde omtrent midtveis i første periode. Etter hvilen satte Artturi Lehkonen og Andrew Shaw inn hvert sitt mål, og det sto 3–0 da den siste perioden begynte.

Snaut to minutter ut i perioden fikk Rangers sitt eneste mål. Det var ved Chris Kreider med assist fra Mats Zuccarello, som fikk snaut 18 minutters spilletid denne gangen.

Noen minutter senere la Jordie Benn på for Canadiens nok en gang og fastsatte sluttresultatet til 5–1.

