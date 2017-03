Canadiens klare for NHL-sluttspill

Montreal Canadiens tok imot Florida Panthers på hjemmebane torsdag. Etter en 6–2 seier er Andreas Martinsen og co. klare for sluttspillet i NHL.

Vertskapet dominerte i første periode da Paul Byron satte pucken i mål etter sju og et halvt minutt. Snaut tre minutter senere la Tomas Plekanec på til 2–0. Ytterligere tre minutter, og Paul Byron var igjen frampå og sørget for 3–0 før pause.

Midtveis i andre periode reduserte Panthers ved Reilly Smith.

Les også: Martinsen hyllet etter debuten

Knappe fire minutter inne i den siste perioden økte Canadiens ledelsen da Max Pacioretty scoret hjemmelagets fjerde mål. Men bortelaget hang på og Michael Matheson sørget for redusering til 4–2 etter nesten ni minutter. Canadiens viste muskler, og Brendan Gallagher sørget igjen for tremålsledelse etter tretten minutter, men hjemmelaget var fortsatt ikke ferdig. Phillip Danault sørget for kampens siste scoring drøyt tre minutter før slutt.

Norske Andreas Martinsen fikk drøye 11 minutter på banen i torsdagens kamp.

Med seieren sikrer laget fra Montreal en plass i vårens sluttspill. Ifølge nettstedet Eye on the prize er det stor sannsynlighet for at Canadiens møter det andre "norske" NHL-laget – Mats Zuccarellos New York Rangers – i første runde i sluttspillet.

Les også: Andreas Martinsen ble far foran NHL-premieren