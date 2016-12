NRK: Heiberg har pekt ut NIF-topp som etterfølger i IOC

Kristin Kloster Aasen skal være Gerhard Heibergs (77) håndplukkede erstatter som IOC-medlem når han går av, melder NRK.

Som VG meldte i går har Gerhard Heiberg bestemt seg for hvem han mener bør ta over som IOC-medlem når han selv gir seg neste høst. Vedkommende er norsk. Og kvinne.

NRK melder i dag at det skal dreie seg om Kristin Kloster Aasen, visepresident i Norges Idrettsforbund.

De siste månedene har Heiberg pratet grundig med rundt ti norske kvinner. Nå starter lobbyarbeidet med å få «den utvalgte» valgt inn i IOC.

– Prosessen og samtalene har vært veldig spennende. De jeg har pratet med har vært åpne og positive. De synes det er et spennende verv, som krever mye tid og innsats. Det minst spennende med prosessen var å måtte komme tilbake til mange av dem og si «dessverre, det blir ikke deg», sa Heiberg til VG i går.

VG har den siste tiden listet opp flere kandidater som trolig har vært vurdert av Heiberg: Stine Lise Hattestad Bratsberg, Siri Hatlen, Bente Skari, Åsne Havnelid, Karen Espelund, Marit Breivik, Marit Wiig, Kristin Kloster Aasen og Linda Hofstad Helleland.

Jobber for at Norge fortsatt skal være representert

Målet er at etterfølgeren velges inn når IOC samles i Lima i september til neste år.

– I alle mine 22 år i IOC har jeg brukt over 50 prosent av tiden på arbeid i organisasjonen. Det er stort sett ulønnet arbeid, så du må ha en voldsom interesse og noenlunde økonomi for å tåle det, sa Heiberg i går.

– Washington Post skrev i sommer at IOC-medlemmene mottar 3700 kroner dagen når de er på OL og IOC-møter?

– Det er en døgnsats på 450 dollar når man er på reise, ja. Men det skal dekke alt annet enn hotell og frokost. Lunsj, middag og transport er blant det man må betale selv.

– Ikke noe å basere en inntekt på?

– Det er korrekt.

IOC har i dag 206 medlemsland. Bare 70 av dem er representert gjennom såkalte IOC-medlemmer. De resterende nasjonene ønsker seg derfor inn.

Da han uttalte seg om jakten på etterfølgeren i sommer, spådde han at det ville bli enklere å få inn en kvinne enn en mann i IOC.

– Jeg tror det er enklere å få inn en kvinne enn en mann. Det er mer enn nok menn i IOC. Derfor tror jeg at dersom Norge skal få inn en ny representant, må det være kvinne.

Heiberg varslet i august at han har til hensikt å sitte ett år til. Den endelige planen er imidlertid ikke spikret.

– Det har å gjøre at det ikke er bra at jeg trekker meg uten at det kommer en ny nordmann inn, sier han nå.

VG har vært i kontakt med Gerhard Heiberg som ikke vil kommentere saken før klokken 16:30.