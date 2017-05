Høyt spill om Bachs livbøye

Kommentar Dersom Thomas Bach lykkes med masterplanen om å lande OL-arrangør for 2024 og 2028 i ett jafs, kan IOC skaffe seg et pusterom. Men mange humper i veien må passeres.

Hva har Budapest, Hamburg, Roma, Barcelona, St. Moritz, München, Oslo, Lviv, Krakow og Stockholm til felles?

Svar: Alle byene har, på litt ulike stadier, vendt ryggen til tanken om å arrangere De olympiske leker.

Til vinterlekene i 2022 stod IOC som kjent igjen med bare Beijing og Almaty som kandidater, der førstnevnte vant med stemmetallet 44-40.

Til sommerlekene i 2024 er det like få å velge mellom: Paris og Los Angeles.

Spørsmålet er nå om Bach & co kan klare å vri sistnevnte situasjon til sin fordel, ved å få til en «dagens dobbel»-variant.

Begge kandidatene regnes nemlig som himla attraktive, så hvorfor ikke legge en snedig plan om å sikre seg begge to, men der man får den ene til å vente noen år?

Da har jo IOC plutselig sommerkabalen i boks i lang tid fremover, og kan slippe gnålet om hvor lite attraktivt det er blitt å søke. I mellomtiden kan det da, om man egentlig vil, også jobbes videre med reformer i bevegelsen.

Nå jobber ringenenes herrer på spreng med å få Paris og Los Angeles med på en slik tanke.

En arbeidsgruppe med fire IOC-visepresidenter, fra Australia, Kina, Spania og Tyrkia, har fått i oppgave å berede grunnen for idrettspolitikk og diplomati på høyt nivå.

Målet er å finne en løsning der den ene kandidaten får 2024, mens den andre godtar å forandre søknaden sin til lekene som ligger 11 år frem i tid.

Utfordringen er selvsagt at både de franske og amerikanske kandidatene er rigget for arrangementet det nå skal konkurreres om, og det er ingen selvfølge at de vil være interessert i å vente. Det kan også fort kan se ut som et pr-prestisjenederlag å bli fremstilt som «andrevalget».

Med ferske statsledere i begge land er de storpolitiske aspektene rundt OL heller ikke blitt mindre aktuelle.

For Paris er det dessuten et relevant poeng at de hadde OL i 1924, og symbolikken i et hundreårsjubileum skal ikke undervurderes.

Så langt har franskmennene vært på «2024 eller ingenting»-linjen, mens amerikanerne ikke har vært fullt så kategoriske. Men så viktig er en langsiktig løsning for OL-toppene, at normalt velinformerte Nick Butler i «Inside the Games» beskriver det som et spørsmål om «hvordan» snarere enn «hvorvidt» det blir et utfall med to avgjørelser i ett.

Tautrekkingen er for lengst i full gang, og utover sommeren og høsten vil spillet i kulissene intensiveres. I starten av juni skal arbeidsgruppen rapportere til eksekutivkomiteen i Lausanne, før saken havner på bordet til IOC-kongressen i Lima i september. Da er det tid for et viktig veivalg.

Mange krevende øvelser skal avvikles i ulike grener i 2017. I en av de aller vanskeligste er arbeidsantrekket slips, og konkurransearenaen hoteller og møterom.

Førstepremien heter 2024.