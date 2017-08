Gullvinnere uenige om russisk doping-bot før 2018-OL

OL-gullvinner og WADA-leder Beckie Scott (43) får kritikk fra IOCs utøverkomité fordi hun er motstander av at Russland skal få delta i 2018-OL hvis de betaler en doping-bot.

Det skriver velinformerte Inside The Games, som også viser til en skriftlig uttalelse fra utøverkomiteen i Den internasjonale olympiske komité, IOC.

Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) nektet Russlands friidrettsutøvere å delta i Rio-OL i fjor. Under friidretts-VM i London, som ble avsluttet søndag, fikk bare 19 russiske utøvere delta – mot at de stilte til start som «nøytrale». Det vil si uten å representere Russland i startlistene og under premieutdelingene.

WADA-LEDER: Canadas Beckie Scott vant OL-gull i 2002 i Salt Lake. Bildet er fra skandale-VM i Lahti året før. Foto: , VG

Avgjøres i oktober

Den internasjonale paralympiske komité nektet Russland å delta i Paralympics i Rio i fjor, etter at IOC lot være å utelukke Russland fra OL samme sted.

Nå er spørsmålet hvor vidt IOC – på bakgrunn av McLaren-rapporten om statlig organisert doping – vil utestenge russiske utøvere fra OL i Pyeongchang i februar om et halvt år.

Avgjørelsen vil etter alt å dømme komme i løpet av oktober. Den skulle opprinnelig ha kommet i mars. Signaler er blitt tolket dit hen at IOC vurderer å ilegge Russland en bot «i hundremillionersklassen» for at de skal få lov til å være med i vinter-OL 2018.

Russland skal på sin side ha stilt visse krav med hensyn til deltagelse. De russiske utøverne vil ikke konkurrere som «nøytrale» utøvere, og vil boikotte 2018-OL hvis de ikke får delta under nasjonens flagg.

Masse penger

Kanadiske Rebecca «Beckie» Scott, som vant OL-gull på jaktstarten i langrenn i Salt Lake-OL for snart 16 år siden, er leder for utøverkomiteen i det internasjonale antidopingbyrået WADA.

Scott mener at Russland må ilegges en strengere straff enn bøteleggelse for den systematiske dopingen – spesielt i Sotsji-OL 2014 – som den WADA-bestilte McLaren-rapporten beskriver.

Hun får støtte av WADAs første sjef, Dick Pound. Kanadieren er medlem av IOC og ledet granskingen som førte til at Det internasjonale friidrettsforbundet utestengte Russland fra OL. Pound frykter, ifølge Inside The Games, at IOCs rykte vil bli like frynsete som det Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) er påført.

– Hvis det fins penger, kan du slippe unna dårlig opptreden. Hvis jeg hadde vurdert dette, og jeg var IOC-president Thomas Bach, ville jeg tenkt meg godt om når det gjelder ulempen som følger av masse penger, sier Dick Pound.

– Upassende

IOCs utøverkomité er åpenbart ikke enig med hverken Pound eller Beckie Scott. Komiteens leder og nestleder, Angela Ruggiero (37) og Tony Estanguet (39), skriver i sin uttalelse forrige uke at Scotts uttalelser er «upassende», og at de stoler på og forventer at IOC, WADA, og alle andre involverte parter, vil ty til strenge tiltak «når fakta foreligger».

Franske Estanguet vant OL-gull i padling (slalåm) i OL i 2000, 2004 og 2012. Amerikanske Ruggiero vant OL-gull i ishockey i 1998 og har deltatt i fire OL. De er også medlemmer av WADAs utøverkomité, som altså ledes av Beckie Scott.

Rapporten som vil avgjøre Russlands OL-skjebne 2018 – utelukkelse eller bot – utarbeides under ledelse av Samuel Schmid fra IOCs etiske komité og IOC-medlem Denis Oswald, begge fra Sveits.