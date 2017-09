Den feige dopingjakten

Kommentar Det internasjonale antidopingarbeidet har havnet i en real spagat knyttet til verkebyllen Russland. Nå tyder mye på at grunnen beredes for et nytt knefall for idrettsstormakten.

Frontene er steile i kjølvannet av det nylig avsluttede IOC-toppmøtet i Lima.

Det overordnede spørsmålet er om det skal sies ja eller nei til russisk deltagelse i vinter-OL i Pyeongchang.

Bak makroproblematikken står en rekke delproblemstillinger, som akkurat nå står i fare for å rive samarbeidsklimaet mellom dopingjegermiljøer i fillebiter fra innsiden:

• Er det akseptabelt å løse saken med en bøtelegging?

• Hvilke konkrete krav skal i tilfelle stilles til hvor langt reformer må ha kommet?

• Hvilke krav skal stilles til russisk problemerkjennelse og utlevering av detaljert informasjon?

• Hvor bør grensegangen gå mellom dokumentasjon på systemhold, sett opp mot manglende positive dopingprøver mot enkeltpersoner?

• Skal Russland få profittere på at deres eget statsstøttede svindelsystem innebar destruksjon av beviser?

• Hvor lenge skal det holdes mot Russland at prøveglass ble åpnet, og kontaminert urin erstattet av ren vare, i nattens mulm og mørke?

• Hvor uavhengig fra IOC er WADA i virkeligheten?

Status akkurat nå er at en gruppe nasjonale antidopingorganer (NADO) har havnet i konflikt med IOC og toppene i WADA, etter at de åpent gikk ut og krevde at Russland må nektes å være med i Sør-Korea.

Opprøret begrunnes med at etterforskningen av et overveldende bevismateriale ikke er tilstrekkelig, og at Russland må ta tydelig ansvar for sviket i det offentlige rom.

Det innebærer at reell reformvilje må utvises, for eksempel ved å utlevere datamateriale av ulik art.

Antidoping Norge støtter denne linjen, i likhet med blant andre det amerikanske og britiske antidopingbyrået.

17 NADO-organer startet ballet, siden har 11 sluttet seg til.

Men Wada-sjefen Craig Reedie, som også er IOC-medlem, er ikke like imponert.

I kjent idrettslederånd snakker han om «behovet for å se fremover i stedet for bakover».

Både Reedie og Wada-generalsekretær Olivier Niggli problematiserer at McLaren-rapportens overordnede avsløringer, som viser at over 1000 utøvere var involvert i eller profitterte på dopingsystemet, ikke er synonymt med at det finnes fullgode beviser mot hver enkelt utøver.

Da problemstillingen var oppe foran sommer-OL i Rio, overprøvde ringenes herrer Wadas anbefaling om utestengelse på bred front, og skjøv problemet over til internasjonale særforbund.

Fasiten ble at Russland satt igjen med 56 medaljer, og ble nummer fem på nasjonsstatistikken.

I etterkant har vårt eget nyavgåtte IOC-medlem, Gerhard Heiberg, erkjent at hans egen organisasjon opptrådte naivt den gangen.

Men hva skjer så med russiske utøvere i OL i Pyeongchang?

Formelt venter vi på rapportene til to kommisjoner som IOC, organisasjonen som må være manifestasjonen av begrepet «tviholde på rattet», har satt ned selv.

Men allerede før sveitserne Samuel Schmid og Denis Oswald er ferdig med sine respektive granskinger, virker det å være liten tvil om hvilken vei vinden blåser:

At den betente saken ender med en klekkelig bot og enkelte signalmarkeringer, men samtidig grønt lys for russiske utøvere under eget flagg i Sør-Korea.

Det er i tilfelle temmelig trist.

Tilliten til Russland er sønderskutt av svindelens ufattelige dybde.

Og i dette tilfellet er en bot ingen bedring.