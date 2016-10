Vil lage ny internasjonal fotballiga

I noen måneder har en rekke klubber fra europeisk fotball diskutert opprettelsen av en egen liga. Rosenborg skal være med på planene.

Det er den danske avisen BT som melder at klubbene vurderer å gå ut av de nasjonale ligaene og gå sammen i en egen europeisk liga. Etableringen er et svar på UEFAs avgjørelse om å endre reglene i Champions League, noe som gjør det vanskeligere for de mindre fotballnasjonene å få en plass i mesterligaen hvor de store pengene ligger.

Ifølge BT forhandles det om en liga med lag fra Norge, Danmark, Sverige, Skottland, Belgia og Holland. Rosenborg, FC København, Malmö blir nevnt i tillegg til Ajax, PSV, Feyenoord, Anderlecht, Club Brugge, Celtic og Rangers. Også Brøndby har fått en henvendelse.

Har diskusjoner



FCK-direktør Anders Hørsholt bekrefter at klubben er med på drøftelsene.

– Hvis vi ikke reagerer nå vil vi se at de største klubbene vokser seg større og sterkere mens det vil bli stadig vanskeligere for klubber som oss. Vi må derfor se på hvilke alternative internasjonale muligheter som finnes for FCK i fremtiden.

FCK-direktøren sier man ikke har landet noe konkret, men at man diskuterer en liga på tvers av landegrensene.

BT skriver at klubbene som skal delta i den internasjonale ligaen ikke vil være med i det nasjonale seriespillet.

Dropper hjemlig seriespill



– Konsekvensen av denne utviklingen kan ende med at FCK og de øvrige europeiske klubbene som blir en del av en ny europeisk liga, kan tre ut av de nasjonale ligaene, bekrefter Anders Hørsholt.

Den eventuelt nye ligaen blir neppe en realitet før tidligst i 2021 når den nåværende Champions League-avtalen utløper.

UEFA endret nylig reglene slik at de fire store europeiske fotballigaene er sikret fire plasser i mesterligaens gruppespill fra 2018/2019-sesongen. Med dagens ranking betyr det at 16 lag fra Spania, Tyskland, England og Italia er garantert plass i gruppespillet, og det vil naturlig nok gå på bekostning av europeiske fotballnasjoner som ikke har samme rankingen.