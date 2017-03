Sander Berge (19) sentral da Genk slo serielederen

(Genk - Club Brugge 2-1) Sander Berge har vært fast inventar i Genks ellever de siste kampene. Nå venter Europa League, og kanskje en tur til Nord-Irland?

Sander Berge (19) ankom Genk da den belgiske eliteserien – Jupiler League – hadde vinterpause, tidlig i januar. Siden den gang har den sentrale midtbanespilleren startet seks kamper og vært på banen i ytterligere seks.

Da Genk tok seg videre til åttendelsfinalen i Europa League mot Astra Giurgiu, kåret fansen ham til banens beste. Lørdag startet U21-landslagsspilleren da serieleder Club Brugge gjestet Luminus Arena i Genk.

– Det var veldig moro. Vi ville slå tilbake etter 0-2 tapet for Anderlecht forrige helg og vise at vi kunne slå topplagene, sier Sander Berge til VG etter kampen.

Mbwana Samata satt 1-0 til vertene allerede etter fem minutter. Like før hvilen satt Omar Colley 2-0, men da svarte Club Brugges José Izquierdo umiddelbart. Ved halvspilt kamp stod det 2-1.

– Jeg syntes vi hadde en riktig kampinngang. Vi hadde en god start og fikk igang spillet vårt og satt et høyt press. Vi fant hverandre godt i 1. omgangen, så scoret de 2-1 like før pause, forklarer Berge.

– Vi hadde flere sjanser til å sette nummer tre og fire. De skapte ikke de helt store sjansene, selv om de hadde ballen en del.

Henger med i Europa League



Club Brugge leder tabellen – á poeng med Anderlecht – med 58 poeng etter 29 serierunder. Genk ligger på en 8. plass med 45 poeng, kun to poeng bak Gent som de møter i åttendelsfinalen av Europa League kommende torsdag.

– Europa League på torsdag blir veldig moro. Det blir spennende oppgjør hvor vi har mulighet til å ta oss videre. Det er veldig åpent. Det er best å spille hjemme til slutt, så vi har muligens en liten fordel der, sier 19-åringen til VG.

AVANSEMENT: Sander Berge (nummer 27) feirer scoringen til Alejandro Pozuelo mot Astra Giurgiu. Den sikret belgisk avansement. Foto: reuters/francois lenoir

Tenker ikke på landslaget



Tidligere i uken siterte TV 2 landslagssjef Lars Lagerbäck på at Sander Berge var en spiller som han definitivt ønsket å se nærmere på. Alexander Tettey og Per Ciljan Skjelbred meddelte nylig at de er ferdig på landslaget, noe som baner vei for yngre, sentrale midtbanespillere – som Sander Berge.



– Det er ikke noe jeg tenker noe på. Jeg har fokus her i Genk og prøver å forsvare plassen i laget. Nå skal jeg prøve å bygge videre på det, sier den sindige 19-åringen.

– Det har gått bra siste hjemmekampene og vi gikk videre med Astra. Jeg føler jeg har funnet min rolle mer og mer nå, og føler at jeg er i fint slag, sier Berge, som debuterte for U21-mannskapet til Leif Gunnar Smerud den 2. september 2016.

NB! Lars Lagerbäck tar ut troppen til møtet mot Nord-Irland i VM-kvalifiseringen den 14. mars. Kampen spilles i Belfast, søndag 26. mars.