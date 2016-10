– Glem Solbakken, Norge

Norge kan bare glemme Ståle Solbakken (48) nå. Det tror danske sportsjournalister som jobber tett på FC København.

Da VG snakket Solbakkens sjef i FCK, Anders Hørsholt, i helgen var han krystallklar på at den norske manageren blir i klubben ut kontraktstiden – til sommeren 2018.

– Ståle er FCK-trener i minimum den perioden, sier FCK-direktøren.

Mads Wehlast er sportsjournalist i EkstraBladet og følger FC København tett. Han har problemer med å se at en jobb som trener for det norske landslaget skal være «spesielt attraktivt for en som har ansvaret for Nordens største fotballklubb».

Sett denne? Høgmo skal evalueres etter San Marino-kampen

– Jeg nekter å tro at FCK vil slippe Ståle Solbakken nå. Han har kontrakt til sommeren 2018 og det vil bli svært dyrt å kjøpe ham ut. Jeg ser ikke bort ifra at Ståle kan få en jobb i en utenlandsk klubb og vise hva han er god for, men først etter FCK, sier Wehlast.

Saken fortsetter under videoen

– VM-løpet kjørt



Han har et annet godt poeng i tillegg til at København spiller Champions League denne sesongen.

– Selv om Norge bare har spilt to kamper så er VM-løpet så godt som kjørt. Jeg tror Ståle kan vente til den neste kvalifiseringen starter for Norge.

Hos danske BT har redaksjonssjef i sporten, Morten Crone Sejersbøl, samme utgangspunkt.

– Det tror jeg ikke de kan. Jeg kan ikke forestille meg at det skjer, svarer Sejersbøl på spørsmål om hva som må til hvis Norges Fotballforbund skal kjøpe Solbakken ut av kontrakten med FCK.

VGs landslagskommentator: – Det er nok nå, Høgmo. Gå av

– Hele FCKs sportslige satsing er bygget opp rundt Ståle etter at han ble manager i 2013. Klubbens suksess er et resultat av hans arbeid og den eneste årsaken til et jobbskifte nå vil være hvis Ståle ønsker å være mer sammen med familien og familien ikke ønsker å flytte til Danmark eller et annet land.

Og der har du et annet stikkord.

– Vil ut igjen



Morten Crone Sejersbøl tror 48-åringen vil ut i Europa igjen og bevise at han duger. Oppholdene i Köln og Wolverhampton ble to fiaskoer for fotballmannen Solbakken.

– Slik jeg kjenner Solbakken så plager det ham at han ikke fikk bevist hva han er god for i Tyskland og England. Han vil ut igjen hvis han får sjansen, men han må ta hensyn til familien. Det kan hende han blir nødt til å vente noen år, sier Sejersbøl.

Ifølge dansken snakker også FCK og Solbakken om å forlenge kontrakten. – FCK vil gjerne det, sier han.

Så var det pengene, da. Etter det VG forstår tjener Ståle Solbakken 7,5 millioner danske kroner i året FC København. Dagens norske landslagssjef tjener under halvparten.

– Men jeg tror ikke Ståle er interessert i Norge nå. Førsteprioritet er FCK og utlandet, og senere kan Norge være et alternativ, fastslår Morten Crone Sejersbøl.