Alli så rødt og Kane scoret selvmål da Tottenham røk ut fra Europa League

(Tottenham - Gent 2-2, 2-3 sammenlagt) Tottenham holdt seg lenge inne i kampen, men med ti mann klarte de ikke å ta seg videre til åttendelsfinalen av Europa League.

Det var duket for en vanskelig hjemmekamp for Tottenham, som tapte 0-1 og ikke fikk med seg bortemål i den første av to kamper mot Gent i Europa League. Christian Eriksen sørget for en drømmestart etter ti minutter, da han satt ballen mellom beina på Lovre Kalinic i gjestenes bur. Men så startet marerittet.

Moses Simon og Harry Kane steg til værs fem meter fra Tottenham-buret, men istedenfor å klarere endte Kane opp med å sende ballen i eget mål. Uten bortemål, ville det si at Tottenham måtte vinne med to mål. Og tøffere skulle det bli.

Fem minutter før pause fikk Dele Alli et dårlig touch og mistet kontrollen – og hodet. I et elendig forsøk på å vinne ballen tilbake, satt 20-åringen satt knottene rett inn i høyrekneet til Brecht Dejaeghere. Kveldens kampleder fisket opp det røde kortet av brystlommen og sendte engelskmannen i dusjen.

Fornyet håp

Tottenham opprettholdt trykket mot belgieren med en mann mindre, og fikk sin fortjente belønning like etter timen var passert. Kyle Walker spilte inn til Eriksen, som på første touch flikket den ut til en skuddklar Victor Wanyama. Kenyaneren styrte den inn bak Kalinic til 2-1 for vertene.

Heung-min Son skapte neste store sjanse for vertene. Han dro av Thomas Foket på høyresiden og forsøkte å finne tåspissen til Kane, men den var et par centimeter på etterskudd. På det påfølgende hjørnesparket satt den nesten for Spurs, men Kalinic parerte det som kunne blitt et komisk selvmål.

Syv minutter før slutt kom ikke Dier seg på linje med resten av forsvaret, og plutselig stod to Koulibaly helt fri bak Spurs-forsvaret. Koulibaly satt fart mot venstresiden av 16-meteren og fikk lagt inn under press. Ballen traff Dier, men uheldigvis for vertene fant Jérémy Perbet veien til nedfallet og pirket inn 2-2 bak Hugo Lloris.

Tre norske spillere med videre



Ole Kristian Selnæs og Alexander Søderlund (skadet) spilte ingen sentral rolle da Saint-Étienne røk ut mot Manchester United, og det gjorde heller ikke Anders Svensson da hans AZ Alkmaar ble smadret 11-2 (sammenlagt) av franske Lyon.

En som derimot gjorde seg bemerket var Tarik Elyounoussi. Han feiret 29-årsdagen med scoring 2-0-scoring i Tyrkia, da Olympiacos beseiret Osmanlispor 3-0.

– Det er deilig å vinne og å gå videre. Det var en tøff kamp i Ankara, spesielt i første omgang. Men vi spilte bra i den andre omgangen, så det var fortjent. Det var moro å feire bursdagen sin med alt dette, sier Elyounoussi til VG etter kampen.

Nå drømmer han om å møte laget han holder med i neste runde.

– Nå håper jeg vi møter Manchester United. Det hadde vært moro for en United-fan, sier en fornøyd Elyounoussi til VG.

Sander Berge spilte hele kampen da Genk tok seg videre mot Astra Giurgiu, mens Tom Høgli satt på benken like lenge da Ståle Solbakkens FC København avanserte mot Ludogorets.

Lagene i uthevet er videre til åttendelsfinalen i Europa League. Resultatet er sammenlagt over to kamper, og første nevnte startet hjemme:

Manchester United - Saint-Étienne 4-0 (3-0, 1-0)

Krasnodar - Fenerbahce 2-1 (1-0, 1-1)

PAOK - Schalke 1-4 (0-3, 1-1)

Olympiacos - Osmanlispor 3-0 (0-0, 3-0)

Athletic Club - APOEL Nicosia 3-4 (3-2, 0-2)

Legia Warszawa - Ajax 0-1 (0-0, 0-1)

Hapoel Beer Sheva - Besiktas 2-4 (1-3, 1-1)

Villarreal - Roma 4-1 (0-4, 1-0)

Anderlecht - Zenit 3-3 (2-0, 1-3)