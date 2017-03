Stensbøl ber om ekstraordinært idrettsting

ØSTBANEHALLEN (VG) Bjørge Stensbøl (69) tar et nådeløst oppgjør med måten deler av norsk idrett ledes på – og mener et ekstraordinært idrettsting er veien ut av det uføre man har havnet i.

Det skriver den tidligere toppidrettssjefen i en kronikk i VG i dag.

Stensbøl ledet norsk idrett under «gullalderen». I dag betrakter han bråket rundt Norges idrettsforbund fra utsiden. Og det han ser er ikke veldig oppløftende.

Kronikk: På tide å gjøre Norges idrettsforbund great again!

– Vi ser at den ene etter den andre forlanger større åpenhet. Det er snakk om særforbund, kretser og fylkeskommuner. Vi som vandrer ute i storsamfunnet hører sterke anmodninger om å spille mer med åpne kort, sier han.

VG møtte Stensbøl på Østbanehallen i Oslo går. Han takket nei til kaffe – det har han aldri drukket – men ja til en Cola Zero. 69-åringen tenker seg godt om før han svarer fra den andre siden av bordet.

– Slik situasjonen har blitt, så mener jeg at man får et helt annet mandat dersom du samler idretten og ber om fornyet tillit. Det gjorde Jan Jensen våren 2000, da det var stor uro i skiforbundet. Det gir deg en annen plattform å styre fra, sier Stensbøl.

– Handler dette om å skaffe seg en mulighet for å kaste topplederen (Tom Tvedt)?

– Nei, det handler ikke om det i det hele tatt.

– Men det kan bli en konsekvens?

– Jo, men det er opp til tinget å gi det sittende styret fullmakt videre. Tinget bør samtidig ha mer på agendaen, for utgangspunktet nå er et helt annet enn i 2015.

Stensbøl snakker om frafallet blant barn og unge i norsk idrett. Det har eskalert de siste årene, sier han. Noe må gjøres, stresser 69-åringen.

Flere jobber med saken



Idrettstinget er norsk idretts høyeste organ. Hvert fjerde år samlet delegater fra hele landet for å velge nye ledere og stake ut kursen fremover. For to år siden ble Tom Tvedt valgt til idrettspresident.

De siste 13 månedene har vært preget av voldsomt turbulens. Idrettsforbundet har måtte håndtere en lang rekke krevende saker – samt en åpenhetsdebatt som fortsatt pågår. I forrige uke fikk generalsekretær Inge Andersen sparken.

SPARKET: Inge Andersen, tidligere generalsekretær i NIF. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Bjørge Stensbøl bekrefter at han hører at flere miljøer jobber for å få på plass et ekstraordinært ting. Kanskje kan det skje allerede under NIFs ledermøte i Bodø i mai.

– Det er viktig at idrettsstyret er i forkant, så de ikke presses til å holde et ekstraordinært ting, mener han.

– Er Tom Tvedt rett mann som idrettspresident?

Bjørge Stensbøl blir stille i nesten et halvt minutt. Så kommer svaret:

– Helt fra jeg ble kjent med Tom Tvedt har jeg hatt stor respekt for ham, og ment at han ville bli en god idrettspresident. Så ser jeg at han har hatt utfordringer i et styre med to fløyer. Og nettopp derfor tror jeg det er viktig med en samling i bunn i form av et ekstraordinært ting.

Les også: Kulturministeren freder ikke NIF selv om Andersen går

Ikke nok å sparke Andersen



Bjørge Stensbøl savner en åpen debatt om norsk idrett i offentligheten. I sin tid, sier han – holdt man debatter rundt om i landet. Han hadde selv et mål om å skrive åtte kronikker i året, der han satt temaer som doping og høydehus på dagsorden.

Slik situasjonen har blitt, holder det ikke å gi Inge Andersen sparken, sier Stensbøl. Han mener også at kommunikasjonsformen i NIF må bli en annen.

– De må akseptere medias rolle som kanal, analytiker og kritiker. Alle de kritiske sakene som kommer opp – det handler mye om hvordan de møtes. Måten det responderes på. Håndtert riktig kan kritiske saker brukes til å bygge tillit dersom man kommuniserer riktig.

– Har du et eksempel på saker som burde vært håndtert annerledes?

– I Oslo2022-saken er det mye som kunne vært håndtert annerledes, men også Sotsji-saken. Hadde man gått ut umiddelbart og lagt alt frem bilagene, så hadde de sluppet denne seigpiningen. Når vi hører både kulturministeren og ulike aktører fra idretten stå frem, så skjønner alle at det er en tapt sak, mener den tidligere toppidrettssjefen.

Selv fikk han jobben i 1991. I 2004 forlot Stensbøl toppidretten.

– Det som funket den gangen, funker det nødvendigvis i dag?

– Selvfølgelig ikke alt. Men vi er sikre på at når en tredel av dagens unge velger bort idretten på grunn av økonomi, så må det gjøres noe med økonomien i klubbene. Og når vi ser det store frafallet, så må vi gjøre noe med trenersituasjonen, sier Stensbøl.

Han håper disse temaene kan komme på agendaen på et ekstraordinært ting. Men det må også snakkes om åpenhet. En ny kurs må stakes ut, argumenterer han sedvanlig rolig, men samtidig engasjert, fra den andre siden av bordet.

Flau



NIF-KRITISK: Kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Stensbøl blir flau på idrettens vegne når han hører hvordan idrettstopper blir filleristet av journalister og debattledere i media.

Han roser langrennskomite-leder Torbjørn Skogstad for ydmykhet og god kommunikasjon. Foruten det får også skiforbundet, så vel som NIF kritikk.

– I skiforbundet trengs det også en opprydding hva gjelder ydmykhet og det å gi ansvar et innhold.

– Hva legger du i det å «gi ansvar et innhold»?

– Man kan ikke si at man tar ansvar og bare kjøre på videre uten å rydde i egne rekker.

– Synes du det er rart at Erik Røste fortsatt er skipresident?

– Det overlater jeg til skitinget å ha meninger om, sier Stensbøl ettertenksomt.

– Denne saken - åpenhetsdebatten - startet for 13 måneder siden: Hvordan havnet vi her vi er i dag?

– Jeg tror hverken NIF, skiforbundet eller fotballforbundet var forberedt og trent på krisehåndtering. Det ble kommunisert på en lite ydmyk måte, og de holdt kortene tett til brystet. Media har jaget, og kommunikasjonsformen til alle de tre forbundene sto til stryk. Krisehåndtering, slik disse tre har opplevd, handler om å forstå publikum og om å vise omtanke, ydmyket, hjertelag og empati.

NIF svarer: – Ekstraordinært ting ikke diskutert

IDRETTSPRESIDENT: Tom Tvedt. Foto: Helge Mikalsen , VG

Styret i Norges idrettsforbund har ikke diskutert å kalle inn til ekstraordinært ting som følge av åpenhetsdebatten.

Det sier idrettspresident Tom Tvedt etter å ha blitt konfrontert med det ferske utspillet til Bjørge Stensbøl.

Idrettsforbundet aksepterer medias rolle, understreker han:

– Men det er klart vi kan bli bedre og raskere til å håndtere enkelte situasjoner. Derfor har vi gjort endringer. Samtidig bør Bjørge Stensbøl sette seg inn i fakta og ha dialog med oss før han skyter vilt om seg.

Tvedt legger til:

– NIF sentralt har mindre budsjett enn i fjor, men fordi vi forstår medias rolle og behovet for bedre kommunikasjon og digitale verktøy, er dette det eneste området hvor vi øker ressursene i 2017. For to uker siden vedtok vi en digitaliseringsstrategi som har kommunikasjon og dialog med medlemmene - og på tvers i idretten - som hovedmål.

Idrettsforbundet har gang på gang blitt anmodet om å vise frem hva de har brukt penger på under OL i Sotsji. Svaret har vært regneark med store sekkeposter. Enkeltbillag verner de fortsatt om – på tross av gjentatte oppfordringer om full åpenhet fra blant annet kulturministeren og Bjørge Stensbøl.

– Vi har lagt ut alle regnskaper fra 2015 og til nå. Vi har lagt ut alle regnskaper fra Sotsji-OL -men ikke på bilagsnivå. Vær så god - se på regnskapene fra Sotsji OL! Se på alle reiseregninger fra 2015 og til nå, sier Tom Tvedt.

Ber Stensbøl skjerpe seg



Han understreker at NIF har fulgt anbefalingene til det såkalte «åpenhetsutvalget», som ble ledet av John G. Bernander. På noen områder har man også gått enda lenger, sierNIF-toppen.

– Men jeg håper snart at Stensbøl, og andre, respekterer at Idrettsstyret ønsker å gjøre dette på en ansvarlig og gjennomtenkt måte. Det er lett å sitte på utsiden av en organisasjon og kaste bensin på bålet uten å måtte ta hensyn til demokratiske prosesser. Og ikke minst ha respekt for det kontrollregime som gjelder - og som gjaldt før vi ble valgt.

Tvedt bekrefter at norsk idrett har en utfordring når det gjelder ungdom som slutter i idretten. Han reagerer likevel sterkt på at Stensbøl hevder at hver tredje unge kaster inn håndkleet på grunn av økonomi.

- IVERKSATTE STRAKSTILTAK: Skiforbundet, her ved Espen Graff. Foto: Terje Bringedal , VG

– Undersøkelsen som Stensbøl kanskje har lest på «sin måte», gikk på blant at av de som driver idrett var det en tredel som hadde valgt bort å drive en idrett til. Det som står i undersøkelsen er: «Én av tre som har barn under 18 år som er med i organisert idrett, sier de har valgt ikke å introdusere barna sine for visse idretter fordi det er for dyrt. Det er ikke spurt om hvilke idretter dette gjelder.» Det at foreldre «har valgt ikke å introdusere barna sine for visse idretter» [særlig dyre idretter] er ikke det samme som at familien «ikke har god nok økonomi til at ungene skal få være med i et idrettslag», hevder Tom Tvedt.

Han legger til følgende verbale spark i retning av Bjørge Stensbøl:

– Stensbøl bør skjerpe seg, ha dialog og få fakta på plass før han setter seg på «skrivestuen» neste gang. Vi tar gjerne debatten med han hvor som helst, når som helst.

SLIK SVARER SKIFORBUNDET:

«Skiforbundet forstår at det rettes spørsmål ved håndteringen av disse sakene og vi er de første til å erkjenne at det er ting vi kunne gjort og kommunisert på en annen måte. Vi har hele tiden tatt ansvar og vært opptatt av å støtte utøverne og støtteapparatet. Vi har de siste månedene hatt fokus på å rydde opp og ta lærdom av det som har skjedd. Vi har iverksatt en rekke strakstiltak, gjennomført en ekstern granskning av medisinering i norsk langrenn, ansatt egen sjeflege og nedsatt prosjekt «VerdiSki» for på en helhetlig måte ta tak i forbedringsområder som kultur, kommunikasjon og tillit.»

Kommunikasjonssjef Espen Graff.