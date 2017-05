Skaset ikke imponert over den åpne søkerlisten til NIF-toppjobb

Tidligere idrettspresident Hans B. Skaset mener kravene til ny generalsekretær i Norges idrettsforbund må ligge på et langt høyere nivå enn presentasjonen av kandidater til stillingen kan tyde på.

– Stillingen må ikke alminneliggjøres. Den kan ikke være noe man søker etter å ha vært formann i et idrettslag i 30 år. Man må opp i et eliteledersjikt, til en person med erfaring fra krevende stillinger. Det politiske spenningsfeltet er svært viktig. Vedkommende må ha jobbet med det internasjonalt eller nasjonalt, sier Hans B. Skaset (82) til VG.

– Opptakten til denne diskusjonen har vært forenklet. Det går ikke an å gjøre den så forenklet, tilføyer han med referanse til slik «generalsekretærsaken» er blitt presentert i mediene.

Han ledet Norges idrettsforbund fra 1984 til 1990, etter å ha vært formann i Norges friidrettsforbund i syv år. Etter at han gikk av som idrettspresident var han ekspedisjonssjef i idrettsavdelingen i Kulturdepartementet.

Etter Inge Andersens avgang som generalsekretær i Norges idrettsforbund, har Hans B. Skaset meldt seg på i den offentlige debatten rundt spørsmålet om tidvis omstridte Inge Andersens etterfølger.

Mandag publiserte han dette på Twitter:

– Det er snakk om en daglig leder som skal bestyre en virksomhet med en omsetning på 1,5 milliarder, hvor inntektene ikke er sikret for all fremtid. Dette er en sentral kvalifikasjon. Vedkommende kan selvsagt skiftes ut, men skal likevel være i jobben lenger enn styret. Det er et økonomisk ansvar av betydelig art, sier Hans B. Skaset.

– Ingen kan ta på seg dette, uten solid økonomisk og statsvitenskapelig bakgrunn. Det vil også være greit å ha en nærhet til idretten, for eksempel gjennom egne barn, sier han.

Han understreker imidlertid at «mange» kan ha en økonomisk bakgrunn der det å styre et budsjett på to milliarder kan ha vært en del av den, og at mange kan ha ledet en administrasjon med 70 ansatte - som tilsvarer antall ansatte i NIFs sentraladministrasjon.

Totalt vil generalsekretæren i Norges idrettsforbund øverste ansvarlig og sjef for rundt 400 personer.

– Men det er det jeg kaller det politiske spenningsfeltet som vil være svært viktig, påpeker Hans B. Skaset med tanke på kvalifikasjonene til den kommende generalsekretæren i NIF.

BLANT SØKERNE: Else-Marthe Sørlie Lybekk. Foto: Ingvill Dybfest Dahl, VG

Skaset ser spenningsfeltet slik:

• Den delen av det som alltid har vært der, mellom idrettskretsene, særforbundene, barn, breddeidrett og toppidrett.

• Det internasjonale bildet, nå med korrupsjon, antidoping og kontroversene knyttet til den olympiske idretten.

• Eksterne spenninger nasjonalt, mot regjering, storting og departementet. Disse er blitt ekstra godt synlige med Linda Hofstad Helleland som kulturminister og med den såkalte åpenhetsdebatten.

På spørsmål om vektleggingen av å finne en kvinne som kan lede NIF administrativt, svarer Hans B. Skaset at han har «tenkt bredt». Men han har sett det nødvendig å se utenfor idretten for å finne en en som kan oppfylle alle kravene til stillingen.

– Det er få kvinner innenfor idretten som har kvalifikasjoner til dette, sier han.

Hans B. Skaset vil, som han uttrykker det, ikke la seg lure til å fremme konkrete navn. Men han sier at han har tenkt på navn der vedkommende kandidat «er i 40-årene, med skikkelig bakgrunn».

– FOR MAKTGLAD: Slik beskriver Hans B. Skaset tidlgiere generalsekretær Inge Andersen. Foto: Frode Hansen , VG

På spørsmål om hvilke kvalifikasjoner Inge Andersen hadde som generalsekretær, som vil være til nytte og nødvendig for arvtakeren, svarer den tidligere idrettspresidenten at Andersen «aldeles ikke var uten kvalifikasjoner».

– Men han utviklet en lederstil som ble hans egen fiende. Han samlet for mye makt på egne hender. Har du makt, kan du få mer makt. Han ble på mange måter for maktglad, sier Hans B. Skaset.

Han mener det er problem i forbindelse med ansettelsen av en generalsekretær. Man kan ikke «sette røntgen på folk» når det gjelder å se i hvilken grad de tåler makt. Han mener Inge Andersen var dyktig og at han drev Norges idrettsforbund med solid hånd, men at han med «dyktigheten» ble for maktsentral.

– Man må ha en generalsekretær med god oversikt internasjonalt. Men ikke med ambisjon om å komme til i en sentral posisjon internasjonalt, sier Hans B. Skaset til VG.

PS! Tove Paule (66) var idrettspresident fra 2007 til 2011, med Inge Andersen som generalsekretær. Paule, som nå er politiker på heltid i Drammen for Høyre, sier til VG at hun har fulgt åpenhetsdebatten med interesse, men hun ønsker ikke å si noe om den nye generalsekretæren utover at hun «håper de finner en samlende, utadvendt og inkluderende person».