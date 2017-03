Koteng: – Trodde ikke NIF hadde noe å skjule. Nå er jeg mer i tvil

For 13 måneder siden trodde ikke RBK-leder Ivar Koteng at NIF hadde noe å skjule. I dag har pipen fått en annen lyd.

Det er temmelig nøyaktig 13 måneder siden styreleder i Rosenborg, Ivar Koteng, gikk på talerstolen på fotballtinget og manet til mer åpenhet i idretten.

Utsagnet «dersom vi har spist lunsj til fire og et halvt tusen, så må vi enten vise frem regningen eller slutte med det» ble et symbol på den nådeløse åpenheten RBK-lederen mente manglet i idretten.

AVTROPPENDE LEDER: Inge Andersen ble i dag bedt om å gå av som generalsekretær i NIF. Foto: Mattis Sandblad , VG

Han sier at måten NIF har opptrådt det siste året har ført til økt mistenksomhet rundt forbundets virksomhet. Det var en følelse han ikke hadde for ett år siden da han kom med lunsj-utsagnet.

– For 13 måneder siden trodde jeg ikke at de hadde noe som helst å skjule. Nå er jeg mer i tvil. Nå gjelder det å lande med bena på jorda, sier trønderen til VG.

Mandag kom pressemeldingen om at Idrettsforbundet har bedt Inge Andersen om å fratre fra stillingen som øverste leder i norsk idrett.



– Jeg kjenner ikke bakgrunnen, så det er vanskelig å uttale seg om avgjørelsen. Men om åpenhet er en del av vurderingen, regner jeg med at dette bidrar til en større åpenhet, sier Koteng videre.

– Et konstant omdømmeproblem

En av dem som ved flere anledninger har lagt press på Idrettsstyret og Andersen det siste året er leder av Troms Idrettskrets, Knut Bjørklund. Han var en av de sterkeste stemmene i åpenhetsdebatten i fjor.

KRITISK: Leder i Troms Idrettskrets Knut Bjørklund mener at det er på høy tid at reiseregningen fra tiden før 2015 blir lagt frem for offentligheten. Foto: Mattis Sandblad , VG

– Nyheten kom ikke som noen bombe for meg. Jeg hadde blitt mer overrasket om intet skjedde. Vi kunne ikke fortsette i en slik situasjon, der norsk idrett har hatt en konstant omdømmeproblem i et år. Sotsji-tall, Norway House der, First House-bruk og kampen om Oslo-OL kulminerte i åpenhetsdebatten, og da ble det klart at NIF ikke kunne fortsette med Inge Andersen, sier Bjørklund til VG.

Spesielt har motvilligheten til å vise frem reiseregninger på bilagsnivå fra før sommeren 2015, da Tom Tvedt tiltrådte som idrettspresident, vært viktig for Bjørklund.

– Det er først nå jobben begynner for norsk idrett, med å ta tilbake sine verdier, sier Bjørklund og legger til:

– Nå må Idrettsstyret sørge for den åpenheten som har vært etterlyst i lang tid – og jobbe videre med det, avslutter han.

– Trump blir smågutt å regne

Tidligere i mars var Koteng tilbake på talerstolen på fotballtinget, og uttrykte misnøye med måten Idrettsforbundet har opptrådt i media.

– Donald Trump blir for smågutt å regne når vi ser hvordan idrettsforbundet har behandlet pressen i det siste, sa han foran et par hundre delegater fra hele landet.

Koteng sier at idretten nå må «vise frem det de har å vise frem» for å unngå en økende skepsis ved Idrettsforbundet. Seks av ti nordmenn mener at NIF må gi offentligheten innsyn i pengebruk ned på bilagsnivå, også i tidsperioden før juni 2015, ifølge en undersøkelse fra februar.

– Åpenhet er viktig for å sette et søkelys på det det dreier seg om – idretten, avslutter Koteng.