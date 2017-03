Inge Andersen ferdig i NIF - ble bedt om å gå

Norges Idrettsforbund bekrefter at de har bedt Inge Andersen om å gå av. Han fratrer nå sin stilling som generalsekretær, og får med seg en etterlønn på to millioner kroner.

– Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund. Når idrettsstyret ber meg om å slutte, skjer det med en viss porsjon vemod. Samtidig ønsker jeg ikke å stå i veien for idrettsstyrets ønske om fornyelse, sier Inge Andersen.

Andersen har vært generalsekretær i forbundet siden 2004, og nå mener idrettsstyret at tiden er inne for å slippe til nye krefter.

– Vi har hatt en dialog, en fin dialog, hvor vi på mange måter er enig om at min tid som generalsekretær er over, sier Andersen på Dagsrevyen på NRK.

Der fikk han også spørsmål om sin egen lederstil, og hva det er med den som gjør at han må gå.

– Jeg er ikke den rette til å evaluere meg selv på hva som er bra og hva som ikke er bra. Men jeg har vært ansvarlig for godt over 300 ansatte i norsk idrett, og at det er noen medarbeidere som har kritiske anmerkninger til min lederstil, må jeg bare respektere, sier Andersen.

– Har kritikk om åpenhetskulturen vært med på å felle deg, spurte Jon Gelius.

– Det vil jeg ikke ha noen formening om. Jeg tror det er en helhetsvurdering. Jeg opplever at idrettsstyret tydelig ikke har ønsket å se i fortiden, svarer Andersen.

Får to millioner i etterlønn



Andersens avgang som generalsekretær utløser en sluttavtale, og han får nå med seg etterlønn i inntil ett år. Det dreier seg ifølge NRK om to millioner kroner, noe Andersen måtte svare for på Dagsrevyen.

– Hva sier du til de frivillige i norsk idrett om at du får 2 mill. i etterlønn?

– Jeg forstår at to millioner kroner er mye penger. Det var en avtale som vi inngikk i 2004 da jeg ble generalsekretær. Det er en ganske normal avtale for toppledere. Jeg har vært der i 13 år. Ved å si opp meg, er denne avtalen utløst, sier han.

Flere møter i helgen



I forrige uke innkalte NIF til et ekstraordinært styremøte hvor temaet var intern misnøye knyttet til lederskapet i toppen av norsk idrett. Inge Andersens rolle ble diskutert, og ifølge NRK var styret delt i oppfatningen av hans rolle.

Etter møtets slutt sa idrettspresident Tom Tvedt at det ikke var noen endringer i NIFs ledelse, men i dag kom altså beskjeden om at Andersen blir erstattet som generelsekretær.

Det skjedde etter flere samtaler mellom idrettsstyret og Andersen gjennom helgen. Tvedt sier til VG at alle slike prosesser er krevende.

– Har det vært en vanskelig sak fordi Inge Andersen selv ikke ønsket å gå av?

– Det som idrettsstyret er opptatt av , er å forholde seg til arbeidsavtalene fra 2004 og 2015. Men det er ingen tvil om at det er vært en krevende prosess både for Inge Andersen og idrettsstyret, sier han.

Dale overtar midlertidig



VG har vært i kontakt med flere av medlemmene i Idrettsstyret mandag kveld. De fleste henviser til Tom Tvedt for kommentarer i saken, men bekrefter at avgjørelsen rundt Andersens avgang ble tatt i løpet av helgen.

– Jeg vil ønske å takke ham for den innsatsen han har gjort. Den er formidabel, sier utøverrepresentant Kjartan Haugen.

Ifølge NRK er det nå assisterende generalsekretær Øystein Dale som tar over stillingen inntil videre.

– Er det vurdert andre kandidater til stillingen?

– Nei, dit er vi ikke kommet, sier IOC-representant Gerhard Heiberg til VG.