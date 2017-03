Tidligere idrettspresident Børre Rognlien (72) roser sin mangeårige kollega Inge Andersen (52).

Mandag kveld sprakk nyheten: Inge Andersen er ferdig som generalsekretær i Norges idrettsforbund (NIF). Idrettsstyret, ledet av president Tom Tvedt, ba Andersen om gå av – og sier at tiden var inne for å slippe nye krefter til.

Andersen har vært den øverste administrative lederen i norsk idrett siden 2004 og har jobbet under syv presidenter. Den neste siste av dem i tid var Børre Rognlien.

VGs kommentator: Avgangen måtte komme

«Har ingen annen kommentar enn at dette bare er trist. Inge er et arbeidsjern og har nedlagt et kolossalt arbeid for norsk idrett i snart 13 år,» skriver Rognlien i en SMS til VG.

Han var idrettspresident fra 2011 til 2015, og jobbet tett med Andersen i kampen om å få OL til Oslo i 2022. Den kampen tapte de, etter at Høyres stortingsgruppe 1. oktober 2014 til slutt sa at de ikke ville støtte arrangementet.

Inge Andersen intervjues av VG etter Dagsrevyen-intervjuet på Marienlyst:

– En påkjenning de færreste kan tåle



Inge Andersen har stått i en mediestorm med jevne mellomrom det siste året, blant annet i debatten om åpenhet i norsk idrett. Mens det har stått på som verst, har Børre Rognlien en rekke ganger uttrykt støtte til Andersen via Twitter.

Nå sier Rognlien: «Han har dessverre de siste årene blitt utsatt for en påkjenning gjennom media som de færreste kan tåle.»

Kulturministeren: Freder ikke NIF

Andersen får også støtte fra utøvernes representant i idrettsstyret.

– Jeg vil ønske å takke ham for den innsatsen han har gjort. Den er formidabel, sier Kjartan Haugen.

VG-kommentator Leif Welhaven mener tiden var inne for Inge Andersens avgang:

Det kontroversielle vedtaket

Inge Andersen gjorde et direktesendt intervju med NRK Dagsrevyen studio mandag kveld. Der fortalte Andersen at han synes det er vemodig å gå av etter 13 flotte år.

Den nå avgåtte NIF-toppen ble utfordret av Dagsrevyen-anker Jon Gelius på hvorfor han ikke har gjort mer for å åpne for innsyn bakover i tid.

Så du? Masteroppgave avslører intern misnøye med NIF-ledere

I fjor vedtok nemlig idrettsstyret at det ikke skulle gis tilgang til enkeltbilag i regnskap fra tiden før juni 2015.

– Nå oppfatter ikke jeg at åpenheten har vært den store diskusjonen. Jeg har forholdt meg til de vedtak idrettsstyret har gjort, både i OL-prosessen og i de seneste årene. Idrettsstyret har ikke valgt å se i fortiden, men i fremtiden, sa Andersen.