Avgangen som måtte komme

Kommentar Summen av saker gjorde det helt nødvendig å skifte ut Inge Andersen som generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Organisasjonen er en tung aktør i norsk samfunnsliv, og helt siden 2004 har Inge Andersen hatt vervet som øverste administrative leder. Den jobben har han ikke lenger.

Det er ikke så mye som er ute om hva som skjedde på styrerommet, da konklusjonen til slutt ble at NIF og generalsekretæren skiller lag.

Men uansett er det nok korrekt når slitasje over tid anføres, og det siste drøye året har Andersen vært involvert i en serie saker som ikke er håndtert til den standarden man må kunne vente av en mann i hans posisjon.

Der åpenhetsdebatten nok er den tyngste av sakene, der Andersen har vært en tydelig eksponent for en kultur der man ikke ønsker reell åpenhet. Hvor tall kun legges frem i aggregerte sekkeposter, og spørsmål om dypere innsyn feies vekk. Og der det i lange perioder ikke har vært mulig å få stille generalsekretæren spørsmål – en situasjon som ikke er holdbar over tid.

Formelt har Inge Andersen rett i at det er styret som fattet vedtaket om hemmelighold om bruk av midler før 2015. Men reelt er det liten tvil om at hans innflytelse i organisasjonen har vært ekstremt stor.

Det er sentralt at debatten om økt åpenhet i norsk idrett aldri har handlet om personen Inge Andersen. Men om kravene det er berettiget å stille knyttet til utøvelsen av en funksjon.



Nå skal det også understrekes – og dette er viktig – at Inge Andersen også har fått til mye i sin tid på toppen. Han har for eksempel gjort en betydelig jobb med å bygge opp organisasjonen etter de store økonomiske problemene Norges idrettsforbund var oppe i, og har vært sentral i det viktige arbeidet med funksjonshemmede utøvere.

Spørsmålet er om han ble litt for opptatt nettopp av å bygge organisasjon – slik at NIF fikk utvikle seg til et litt sendrektig slagskip snarere enn en moderne og omstillingsdyktig virksomhet. Der antallet ansatte har eksplodert over en tiårsperiode, for eksempel.

Den siste saken som har skapt vanskeligheter, IT-skandalen, viser også at det kanskje ikke har vært helt heldig å fokusere på å gjøre mest mulig i eget hus, i stedet for å sette det ut i et åpent marked.

Nå får Inge Andersen med seg en sjenerøs sluttpakke etter 13 år i stolen, mens Norges idrettsforbund må stake ut hva slags organisasjon de ønsker å være fremover.

La oss håpe at åpenhet blir et stikkord i samtalene på kammerset.