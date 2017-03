X Games-sjef mener NIF agerer som monopolist

Norges idrettsforbund frykter utvanning av spillemiddelordningen dersom egenorganisert idrett får mer penger. Det får X Games-general Henning Andersen til å reagere kraftig.

Han er mektig irritert over hvordan idrettsforbundet mobiliserer foran et såkalt innspillsmøte med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mandag.

– NIF skyter spurv med kanoner når de mobiliserer hele sin organisasjon for å drepe et positivt initiativ fra noen enkeltpersoner, hevder Andersen.

På mandagens møte i Oslo skal store og små i norsk idrett gi regjeringen råd om hva som kan gjøres for å legge bedre til rette for egenorganisert idrett – og hvordan Helleland kan sikre at en større del av tilskuddene fra staten går til dette.

Fikk du med deg? Intern misnøye i idrettsforbundet

Enorme summer



Det lyder slett ikke som musikk i ørene på Norges idrettsforbund. Organisert idrett mottar enorme summer i tippemidler årlig. Mindre penger enn hva man får i dag, er ikke populært.

I et rundskriv oppfordrer NIF landets idrettsklubber om å delta på dagens møte:

«Etter NIFs mening er dette et viktig sted å være til stede. Vi oppfatter dette som en potensiell «utvanning» av tildelingen av spillemidler til idrettsformål og av hele spillemiddelordningen», heter det.

Norges Skiforbund vil også verne om dagens regime.

«Det er viktig for oss at spillemiddelordningen ikke forringes på en slik måte at det går ut over vår aktivitet», skriver forbundet til sine medlemsklubber.

Henning Andersen har lang erfaring fra actionsport. Han mener idretter som snowboard og skateboard ikke drar nytte av spillemidler på lik linje med mer tradisjonell, organisert idrett.

– Det er sneversynt av NIF å se dette som et angrep på deres rammebetingelser når dette er et tiltak som vil styrke ungdoms oppvekstvilkår i Norge. NIF agerer som en klassisk monopolist og setter sine egne organisasjonsbehov foran folks behov, sier han til VG.

IKKE HELT ENIGE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland og idrettspresident Tom Tvedt. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Kulturministeren møtte allerede for et år siden VG ved skateparken på Jordal i Oslo, for å snakke om egenorganisert idrett. Høyre-politikeren er opptatt av å få barn og unge i aktivitet. Hva de driver med, er mindre viktig: Organisert idrett passer ikke for alle, argumenterte hun.

– Vi trenger en selvstendig politikk for de egenorganiserte. Det må være lov å prøve nye ordninger i dette landet, selv på idrettsfeltet, uten at det blir full krig hver eneste gang. X Games har allerede etter to ganger betydd masse for action sports i Norge selv om NIF har bekjempet dette private initiativet med nebb og klør, sier Henning Andersen til VG.

Kommentar: Du slukker ikke brann med tåkeprat

Vanskelig å skille



Etter det VG har grunn til å tro, frykter deler av kulturdepartementet at dagens møte blir «kuppet» av den organiserte idretten. Linda Hofstad Helleland velger derimot å være positiv foran seansen:

– Dette er ment som et møte for å gi de som aldri ellers kommer til orde en mulighet til å si noe om hvordan flere kan få glede av de store pengeoverføringene som gis til fysisk aktivitet, sier hun.

Idrettspresident Tom Tvedt hevder i en e-post til VG at «norsk idrett naturligvis ikke er mot egenorganisert idrett».

– Tvert imot er idrettsorganisasjonen største tilrettelegger også for egenorganisert idrett. Skillet mellom det som er organisert og det som er egenorganisert er svært vanskelig å trekke, mener Tvedt.

Når skiklubber kjører opp spor, er det med på å legge til rette for både organisert og egenorganisert idrett, illustrerer NIF-toppen.

– Norges idrettsforbund jobber for sine medlemmer med å forbedre og beskytte idretten rammevilkår. All den tid overskuddet fra Norsk Tipping er idrettens eneste tilskudd fra statlig hold, må NIF reagere når de samme pengene blir satt under press. Noe annet ville være underlig – og i strid med medlemmenes ønsker.

Tom Tvedt støtter mer penger til egenorganisert idrett, skriver han – men mener det må skje gjennom allerede etablerte ordninger.

– Å ta fra dem som legger til rette for det aller meste av egenorganisert aktivitet, til noen andre, vil hverken tjene idrettsbevegelsen eller samfunnet. Og verst av alt: Det blir mindre fysisk aktivitet av det, skriver idrettspresidenten.