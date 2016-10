WADA-Widvey ut mot IOCs Russland-rapporter: – Det er helt meningsløst

Thorhild Widvey (60) rister på hodet av at IOC har igangsatt to nye etterforskninger om doping i russisk idrett.

For poenget er at det allerede eksisterer en uavhengig rapport – den WADA-initierte McLaren-rapporten – som slår fast at dopingen i russisk idrett var statsstøttet under OL for to år siden.

Når den internasjonale olympiske komité (IOC) omsider skal sanksjonere Russland for overtrampet, støtter de seg på eventuelle funn i de to nye rapportene. Ikke McLaren-rapporten.

Det hører med til historien at de to nye etterforskningene skal ledes av to IOC-medlemmer. Det kommer frem i en artikkel på nyhetsnettstedet Inside The Games.

– Helt meningsløst, sier Thorhild Widvey, medlem i WADAs eksekutiv komité, til VG.

«Bukken og havresekken»

Hun viser blant annet til at anbefalingen fra Verdens antidopingbyrå (WADA), om å utestenge alle russiske utøvere fra årets OL, var enstemmig. IOC valgte det motsatte. Og i WADA-styret er halvparten av de 38 medlemmene fra nettopp IOC.

– Så det blir jo helt merkelig å lage egne rapporter igjen. Da snakker vi «bukken og havresekken». Uavhengige organer skal lage slike rapporter, slår Widvey fast før hun legger til:

– IOC bør gå i seg selv og stå opp for en «clean sport». Det holder ikke med «litt». Enten er du for, eller så er du imot doping.

NORGESBESØK: Craig Reedie, sjef i WADA, møtte kulturminister Linda Hofstad Helleland (t.v.) i forrige uke for å diskutere holdning til doping i idrett. Foto: Erlend Daae , VG

Fremtidens WADA



Den tidligere kulturministeren for Høyre har de siste dagene skrevet en kronikk om WADA og antidopingarbeid. Hovedbudskapet: WADA må gis mer makt.

– Så hvordan kan vi gjøre det? For det første: WADA må være et helt uavhengig organ, sier Widvey.

50 prosent av WADA er i dag finansiert av IOC, resten fra ulike stater. Disse leirene bytter også på presidentvervet i organisasjonen.

I forlengelse av dette skriver Widvey at WADA må få «makt til å sanksjonere». Men akkurat hva, er ikke spesifisert.

– Det er her diskusjon i WADA skal stå fremover.

– Hva med muligheten for å hindre sportslig deltakelse til land som bryter WADA-koden?

– Det er noe vi selvsagt skal diskutere.

Heia Helleland!



I forrige uke meldte VG nyheten om at kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kaster seg inn kampen om å bli visepresident i WADA.

Thorhild Widvey heier på sin tidligere partifelle.

– Fordelen med at hun er minister er at hun kan sette antidopingarbeid på dagsorden på mange flere arenaer. Det er veldig positivt at hun stiller, sier Widvey.