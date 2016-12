Vil straffe norske spillambassadører med «finske bøter»

Generalsekretær i Actis, Mina Gerhardsen, etterlyser muligheten for å straffe de som samarbeider med utenlandske spillselskap.

– I Finland var det eksempelvis et hockeylag som fikk 100 000 euro i bot etter å ha samarbeidet med et utenlandsk spillselskap, og da begynner det å ha virkning. Vi mener Lotteritilsynet må kunne utstede bøter i en annen form enn nå, sier Gerhardsen til VG.

Gerhardsen er generalsekretær i Actis, en organisasjon som jobber for å redusere skadene av alkohol, narkotika og pengespill.

Hun viser til dagens system, hvor Lotteritilsynet kan sende brev med advarsel om lovbrudd, men hvor de ikke har muligheten til å utstede straff. Kun om lovbruddet fortsetter etter at advarselen er sendt kan det påløpe dagbøter, påpeker Gerhardsen.

– Det må komme på plass straffegebyr for lovbrudd som er gjort, først da blir det en reell risiko, sier Gerhardsen.

– Lotteritilsynet har bygget opp arbeidet sitt på området de siste årene, og trappet opp virksomheten, men de trenger klarere oppdrag og hjemmel for å kunne straffe de som bryter loven.

«Drøm videre» er kontrabeskjeden fra Kim Rud Petersen i Betsson.

– De utenlandske spillselskapene opererer utenfor Norge. Så om Mina Gerhardsen tror at det norske Lotteritilsynet kan kontrollere selskap i alle andre land, så kan hun drømme om det. Det vil ikke andre nasjoner tillate.

– Vokser opp i en annen verden



– Vi er opptatt av at man skal stå for enerettsmodellen, siden det gir best kontroll over spillmarkedet, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis.

ØNSKER OPPLYSNINGSPLIKT: Mina Gerhardsen i Actis ønsker at Lotteritilsynet får økt hjemmel for å straffe lovbrudd, samt at det innføres opplysningsplikt for spillambassadører. Foto: Line Møller , VG

Kim Rud Petersen har helt andre tanker i hodet.

– Det er en monopolsituasjon og en forlengelse av det vi har hatt. Vi vet per nå at det er 500 000 nordmenn som er medlem av et av de utenlandske spillselskapene, påpeker Rud Petersen.

– Så han som er 18 eller 20 år i dag har vokst opp i en helt annen verden enn han som er 60 år. At Norge skal stenge seg inn som Russland og Nord-Korea gjorde for 30 år siden blir bare feil.

Opplysningsplikt versus lisens

To av de motstridende ønskene de to partene har for den kommende regjeringsmeldingen handler om opplysningsplikt versus lisens.

– Vi ønsker også å se at det innføres en opplysningsplikt, innleder Gerhardsen.

– Det vil si at for eksempel John Arne Riise og Tone Damli må vise frem sine kontrakter med Betsson for Lotteritilsynet, som kan undersøke om de er innenfor norsk lov.

– Det er mellom 140 og 200 utenlandske selskaper som prøver seg på det norske markedet. Det handler om alt fra ambassadører til ulovlig reklame, og vi mener at man må styrke vernet mot dette.

Rud Petersen er opptatt av at det ikke trenger å bli en enten/eller-situasjon om utenlandske spillselskaper slippes til på det norske markedet under andre forutsetninger enn i dag.

– Vi tror at Norsk Tipping kommer til å eksistere selv om det innføres en lisens. I tillegg tror vi at de utenlandske selskapene kan bidra med midler til både norsk idrett og det å bekjempe spillavhengighet, sier Rud Petersen.

– Det jeg forventer er at de kommer frem til en regulering som tar hensyn til enorme teknologiske utviklingen som har vært. Jeg forventer at de ser til Europa, der de inngår lisensiering og lokale reguleringer i hvert enkelt land, sier Petersen.

