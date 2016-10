Venstre vil bevilge 50 millioner til egenorganisert idrett

Venstres nestleder Ola Elvestuen (49) bekrefter overfor VG at partiet ønsker å støtte egenorganisert idrett som snowboard og skateboard når de legger frem sitt forslag til statsbudsjett i dag.

– Vi mener det er viktigste er å få inn statlig støtte også til den egenorganiserte idretten som faller utenfor det som er organisert i Norges Idrettsforbund. Det er veldig mange som driver med for eksempel skateboard, snowboard og parkour nå ønsker vi at de skal få bistand til å gjennomføre arrangementer og ha et skikkelig tilbud, sier Elvestuen til VG.

Regjeringen gir 10 mill. til X Games

Det er snakk om 50 millioner kroner, og pengene er i første omgang tenkt til å blir brukt til det Elvestuen beskriver som «nybrottsarbeid» . Det er Petter Hatlem, faren til skateboard-talentet Mats, som er initiativtager. Han vil starte organisasjonen NEIF – Norges Egenorganiserte Idrettsforbund.

– Vi vil få i gang en demokratisk organisasjon som skal få sentral støtte for å kunne bistå egenorganiserte idretter og aktiviteter som nå er overlatt til det kommunale og lokale. Vi vil legge til rette for at det skal bygges en struktur der man slipper å begynne helt på bunnen hvis man skal bygge for eksempel en skatepark eller et snowboardanlegg. Hvis NEIF sitter på kompetansen og erfaringen vil det komme utøvere over hele landet til gode, sier Petter Hatlem til VG.

Han er blant annet leder av Oslo Skateboardforening.

INITIATIVTAGER: Petter Hatlem håper naturlig nok at Venstres forslag går igjennom. Foto: Kumar. Kristoffer , VG

– Dette handler først og fremst om å skape aktivitet, og det er i utgangspunktet ikke tenkt at organisasjonen skal bidra med penger til å bygge anlegg, legger han til.

197.000 uorganiserte snowboardkjørere



Han bruker som et eksempel at det er rundt 200.000 aktive snowboardkjørere i Norge, men at bare 3000 av disse er organisert i NIF.

– Hvis vi kan få en bedre struktur på typiske actionidretter som engasjerer mange barn og unge, så er det veldig positivt. Noe av det første som må gjøres er å avgjøre hvilke aktiviteter vi skal dekke, og hvilke som havner utenfor, sier Hatlem.

Han vil gjerne være en sentral skikkelse i NEIF, men understreker at han ikke har peilet seg ut en spesiell rolle og at det uansett må være en demokratisk prosess.

– Vi må få mer oppmerksomhet rundt dette, og jeg håper det blir en skikkelig debatt. Dette er for å få et bedre tilbud til alle de ungdommene som driver med alternativ idrett, sier Hatlem som er klar på at det må være politisk vilje til å bidra med midler dersom NEIF skal bli stiftet.

LEGGER FREM SITT FORSLAG I DAG: Venstre og nestleder Ola Elvestuen. Foto: Fredrik Varfjell , NTB scanpix

Elvestuen er optimistisk med tanke på at Venstres forslag skal gå igjennom.

– Jeg tror sjansen er stor for det, ja. Vi vil ha det inn i forhandlingene om statsbudsjettet, og synes dette er en god start, sier Elvestuen som for øvrig har vært meget i aktiv i kampen for at omstridte X Games skulle arrangeres i Oslo også neste år.

– Hvordan tror du Norges Idrettsforbund vil reagere på at dere vil gi 50 millioner kroner til egenorganiserte aktiviteter?

– NIF gjør en kjempejobb, og den organiserte idretten er grunnlaget. Men det er veldig mange som driver med alternative aktiviteter, og vi ønsker å støtte opp om disse uten at det trenger å være noen motsetning til NIF. Dette skal ikke gå utover satsingen på norsk idrett, slår Elvestuen fast.