Tvedt utsetter avgjørelse om åpenhet: Henter råd hos idrettstoppene

Idrettspresident Tom Tvedt og hans styre har fortsatt ikke bestemt seg for om de vil vise fram bilag fra før 2015. Nå søker de råd hos topplederne i særforbund og idrettskretser.

I det etter hvert berømte «Førde-vedtaket» bestemte Tvedt & co. seg for at Norges idrettsforbund skulle gjennomføre full åpenhet fra juni 2015, da de selv ble valgt, men ikke tiden før det.

For en måned siden uttrykte Tom Tvedt seg på en måte til VG som tydet på at han var på glid. I torsdagens styremøte i Norges idrettsforbund ble saken diskutert.

– Styret har enstemmig besluttet at vi vil høre ledermøtets syn på saken, sier idrettspresidenten.

«Ledermøtet» har ingen reell makt, men er en samling av de fremste idrettslederne i Norge, fra særforbund og kretser, og gjennomføres i de årene som det ikke er idrettsting.

– Dette er en vanskelig sak. Derfor søker vi råd fra vår organisasjon, sier Tom Tvedt til VG.

– Men de tar ikke avgjørelsen?

– Nei, etter NIFs lover er det styret og ingen andre som kan ta en slik avgjørelse mellom tingene, sier Tvedt.

– Det har svært en svær diskusjon om åpenhet før vår vakt startet i juni 2015. Nå vil vi lytte til ledermøtet. De skal få et godt saksgrunnlag for å diskutere dette.

– Blir det en avstemning om dette på ledermøtet?

– Vi er innstilt på å få et råd. Det er mange måter å få det på, sier idrettspresidenten.

VG spør gjentatte ganger om styret kommer til å legge fram noen anbefaling overfor ledermøtet. Vi tolker svaret som om at de ikke kommer til å gjøre det – men legge fram et bredt saksgrunnlag slik at representantene har et godt grunnlag å diskutere på.

Derimot er det klart at Norges idrettsforbund i løpet av veldig kort tid kommer til å gjennomføre innsyn – som de vedtok på det samme Førde-møtet. Dette har tilbakevirkende kraft til juni 2015, da dagens idrettsstyre ble valgt på idrettstinget.

Åpenhetsdebatten rundt norsk idrett startet før fotballtinget i februar i fjor. Saken dreiet senere til å handle om Norges idrettsforbund og pengebruk under OL i Sotsji i 2014. Tom Tvedt og flertallet i hans styre har hele tiden stått på at de vil gjennomføre full åpenhet bare fra juni 2015.

En rekke organer har anbefalt NIF å utvide dette til å gjelde også tiden før juni 2015. Både Buskerud fylkeskommune og Buskerud Idrettskrets har sagt at de «forventer full åpenhet». Troms Idrettskrets har også bedt NIF-styret om å snu i beslutningen om ikke å åpne for innsyn i regnskaper for tiden før 2015.

Lederne i idrettskretsene i Finnmark, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har også uttalt til VG at de ønsker åpenhet og innsyn.