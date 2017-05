Tvedt: – Ikke et prestisjetap

BODØ (VG) Norske idrettsledere ga Tom Tvedt klar beskjed om å åpne arkivene for innsyn i enkeltbilag når offentligheten ber om det. Etterpå var idrettspresidenten mest av alt lettet.

– Det har vært en krevende sak. Nå har vi truffet en beslutning, må komme oss videre og få fokus på det vi skal, sier Tvedt.

Han sitter godt tilbakelent i en sofa i Bodø med VGs journalist. Det er 15 måneder siden åpenhetsdebatten startet. Nå håper norske idrettsledere at den er over.

På ledermøte fredag ettermiddag ga samtlige følgende beskjed til sitt eget styre: Medias mulighet til å søke innsyn i enkeltbilag bør ikke stoppe ved juni 2015, da styret ble innsatt. Også i perioden før dette må det åpnes opp.

Dette har Tvedt og hans styre konsekvent nektet å gjøre det siste året. «Sånn er det, og sånn blir det», sa avgått generalsekretær Inge Andersen i Førde for 13 måneder siden. Han tok feil.

– Dagbladets kommentator omtaler fredagens vedtak som «et unødvendig prestisjetap»?

– Dette er ikke et prestisjetap. Heller tvert imot. Dette har vært en krevende sak. Vi kom frem til at vi skulle spørre ledermøte, som holdes én gang i året. Da handler det om å lytte. Rådet var tydelig. Det synes jeg var demokratisk og veldig bra, sier Tvedt.

16 delegater tegnet seg på talerlisten da debatten kom opp i Bodø. Hordaland idrettskrets fremsto skeptiske til å åpne opp. Akershus sendte stikk til media og folk i idretten som lekket informasjon. Resten var krystallklare i sin oppfordring om å åpne opp.

Etter et enstemmig vedtak var lettelsen enorm i det store kongressrommet på hotell Scandic Havet.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

FORNØYD: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H), her i Rio-OL med avgåtte Inge Andersen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Dere husker nok ledermøtet på Fornebu i fjor. Da var vi også samlet. Siden den gangen har Bernander-rapporten kommet. Det var nå ledermøtet fant sted. Det var naturlig å ta det når de øverste tillitsvalgte i Idretts-Norge var samlet, sier Tom Tvedt.

– Har du følt at din egen posisjon har vært truet underveis i denne saken?

– Nei.

– Aldri?

– Nei.

– Hvor mye har saken lammet det styret du har ledet?

– Jeg vil ikke bruke ordet «lammet». Men den har hengt der, og vært krevende for oss. Men vi har levert en årsrapport, vi har jobbet med mange saker og vært i Special Olympics. Jeg tror organisasjonen er glad for at man har truffet et vedtak, sånn at vi kan komme oss videre, sier idrettspresidenten.

– Blir dette vedtaket dyrt for norsk idrett?

– Nei. Tillit har aldri en pris. Det er bare noe man må levere på.

– Medfører det ferske vedtaket noen problemer?

– Nei.

– Hvorfor har man ikke gjort dette før da?

– Det har vært en krevende sak. Styret har valgt å spørre organisasjonen. Det var nå ledermøtet ble holdt. Sånn er det.

– «Sånn er det, og sånn blir det»?

– Ja, men kom igjen: Jeg er helt rolig på dette. I Hviterussland (møte i Den europeiske olympiske komité, red.anm.) satt det bare menn, og når man skulle votere, så visste man ikke hva man skulle votere over, illustrerer Tvedt som en kontrast til tilstandene i Norge.

LETTET: Idrettspresident Tom Tvedt, her i Bodø fredag. Foto: Anders K. Christiansen, VG

– Jeg er stolt av norsk idrett og jeg er stolt av organisasjonen vår. Alle konkluderte med et klart råd, selv om det var nyanser og innspill. Jeg er bare veldig stolt av norsk idrett sin måte å behandle dette på, tilføyer han.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har flere ganger bedt NIF om å åpne opp for innsyn lenger tilbake i tid. Fredag kveld kaller hun den ferske avgjørelsen «klok og god».

– Jeg er glad Idrettsstyret har fulgt rådet de har fått fra norsk idrett om full åpenhet. Dette gir grunnlag for å se fremover og bruke tiden på den fantastiske aktiviteten som frivillige skaper hver dag rundt om i landet, og som er idrettens kjerneoppgave, sier statsråden.

VG omtalte fredag en intern epost sendt av kretsleder i Buskerud, Roar Bogerud, der kollegene rundt om i landet ble anmodet om å stemme for en løsning som kun ville medført åpning av bilag fra Sotsji-OL, men ingenting annet.

Kretsleder i Troms, Knut Bjørklund, hevder idrettsstyret fikk nyss om avsløringen allerede torsdag kveld, og at man derfor valgte å ta ut dette som et alternativ før fredagens avstemning. Det avviser Tom Tvedt.

Roar Bogerud gikk på sin side på talerstolen og beklaget eposten VG refererte.

– Dette er en gledens dag for norsk idrett. Vi fikk ryddet bort den uforstanden som har preget idrettsstyret i tre-fire år, sier Bjørklund.

Han har aldri lagt skjult på ønsket om full åpenhet, selv om han tidvis har stått relativt alene i offentligheten.

Tom Tvedt legger på sin side lagt et tøft år bak seg. Nå ser idrettspresidenten fremover.

– Blir jobben din enklere fremover?

– Jeg håper at det blir enklere for norsk idrett. At vi kan ha fokus på det vi skal holde på med. Det var et enstemmig styre, og det er et enstemmig ledermøte. Dette handler ikke om meg alene. Det er mange flinke ansatte (i NIF). Jeg er opptatt av å levere på IPD (Idrettspolitisk dokument). Det er det viktigste for meg, sier han.