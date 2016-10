Tvedt får Twitter-tyn etter Dagsrevyen-intervju: – Grusomt!

Tom Tvedts opptreden i Dagsrevyen mandag kveld fikk sosiale medier til å koke. Idrettspresidenten fikk flere spørsmål rundt offentliggjøring av reiseregninger fra før 2015, men nektet å svare direkte.

I stedet snakket Tvedt om at tallene fra før 2015 ble godkjent av Idrettstinget samme år, og understreket at idrettsstyret ønsker å se framover.

Men Dagsrevyens Ingerid Stenvold fortsatte å spørre. I alt fikk Tvedt sju spørsmål fra NRK som alle gikk på det samme: Hvorfor idrettspresidenten ikke ønsker å gå tilbake til tiden før 2015, og ta initiativ til å offentliggjøre reiseregninger.

Tvedt understreket gjentatte ganger at han og hans styre ble innsatt i 2015, og at regnskapet fra fireårsperioden før dette hadde blitt godkjent av Idrettstinget det året. Han gjentok også at idrettsstyret er opptatt av å se framover, og at de i Bernander-rapporten som ble overlevert i går, ble bedt om å være mer åpen i framtiden.

Men det direkte spørsmålet på hvorfor han som idrettspresident ikke bare går inn og offentliggjør reiseregningene fra før 2015, noe han har anledning til, det fikk NRK aldri noe svar på.

Mange forsøk



I sosiale medier er det mange som hyller Stenvold for at hun gang på gang forsøkte å få Tvedt til å svare. En del av dialogen på Dagsrevyen utspilte seg slik:

– Det vil for alltid hefte en usikkerhet ved om dere har noe å skjule?

– Vi forholder oss til den medlemsorganisasjon vi har...

– Jeg skjønner dette er måten dere har blitt enig om å svare på. Men tenk fritt nå, og svar på spørsmålet mitt. Hvorfor tar du ikke bare initiativ til å se og legge fram tallene fra før 2015?

– Våre tall ligger ute. Det som går på Sotsji ligger ute. Tinget i 2015 avsluttet regnskapene som ligger til grunn, og jeg og mitt styre er opptatt av å se framover.

– I ledelsen er det mange personer som er de samme som før 2015. For å gjenreise tilliten til norsk idrett, og legge fram opplysningene. Hvorfor ikke bare gjøre det?

– Det er flotte mennesker som har jobbet lenge i idretten, mange er med og bidrar. Vi har fått en rapport som viser at våre rutiner i henhold til regnskap er bra. En god del påpeker det vi skal bli bedre på, og den muligheten skal vi bruke. Vi er avhengig av tillit.

GRILLET: NRKs Ingerid Stenvold slapp ikke idrettspresident Tom Tvedt av kroken. Foto: , Skjermdump, NRK

– Grusomt



Etter at sendingen var avsluttet, tok det ikke lang tid før det begynte å koke i sosiale medier. På Twitter «trendet» Tom Tvedt i går kveld, og de fleste som ytret seg mente idrettspresidenten hadde kommet dårlig ut av besøket hos NRK.

«Hvilken medierådgiver er det som tar seg betalt for å si «drit i spørsmålene! Gjenta en intetsigende selvfølgelighet i det uendelige»?», skriver Davy Wathne på sin Twitter-profil.

Sponsorguru Jacob Lund skriver følgende:

«Det er rett og slett grusomt å se @tom_tvedt bli så avkledd som nå på # Dagsrevyen».

VGs egen kommentator Leif Welhaven formulerte det slik:

«Wow! I Dagsrevyen presterte Tom Tvedt det tilsynelatende umulige - å svare like unnvikende som Inge Andersen gjorde i #dax18 i sommer...».

Tom Tvedt har ikke svart på VGs henvendelse tirsdag.

