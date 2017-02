Tufte krever doping-endringer: – Menneskelig feil bør bare gi gult kort

Olaf Tufte (40) mener at Therese Johaug (28) ikke har gjort noe mer galt enn «å kjøre i 90 i 80-sonen».

Derfor mener han det er urimelig at skiløperen «kan få karrieren ødelagt og tape store inntekter» når hun ikke har fått i seg det ulovlige medikamentet bevisst.

– Det måtte skje vår største skistjerne for at folk skulle få opp øynene for at vi toppidrettsutøvere ikke har noen rettssikkerhet, mener roeren – og forklarer sitt bil-bilde med at «selvfølgelig er det galt å kjøre i 90, men du mister ikke lappen».

Slik vil Tufte ha det

OL-mesteren har klare forslag til hvordan det kan bli bedre, doperne likevel tas – og samtidig mer praktisk for stjernene selv:

* Montér en datachip med GPS på meg, er oppfordringen fra Olaf Tufte. Han vil kunne testes uansett hvor han er, men misliker sterkt jobben med alltid å melde fra hvor han befinner seg. – Jeg må inn og forandre hvis jeg skal dra en halvtime tidligere på trening.

* Tufte mener at en sak som Johaug burde ha gitt bare et «gult kort», hvis utøveren ikke har vært oppe i noe doping-trøbbel tidligere og det ikke handler om bevisst doping. Hvis det blir en sak nummer to derimot, er det ingen nåde.

* Tufte mener at tvilen må komme idrettsutøvere til gode, på samme måte som for drapsmenn, særlig når det er åpenbart at det ikke er prestasjonsfremmende midler.

* Han er like klar på at bevisst doping skal gi tøff straff.

HØRING: Therese Johaug og advokat Christian B. Hjort under forhandlingene på Ullevaal stadion. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Er disse tingene noe du mener fordi det er en norsk stjerne som er tatt nå?

– Nei, det ville jeg ha sagt også om det hadde handlet om russiske langrennsløpere. Antidoping er griseviktig, men det handler om vår rettssikkerhet.

– Menneskelig å feile

Olaf Tufte understreker at han uttaler seg på bakgrunn av de opplysningene som har kommet fram i media om Johaug-saken.

– Ut fra det jeg har lest, virker det troverdig det hun forklarer. Hvis det stemmer det som er kommet ut , vil jeg si at det er menneskelig å feile, men ikke å gjenta feilen.

OL-vinneren er bekymret med tanke på folks oppfatninger om toppidrettsutøvere.

– Hvis du vinner gull, så tror folk du er dopet fordi «det er ikke mulig å vinne uten å dope seg». Dette er ufattelig synd. Det gjør at jeg mister noe av gleden ved idretten.

Bryte-helten Stig-André Berge (som i likhet med Tufte tok bronse i Rio) støtter utspillet til Tufte:

– Rettssikkerheten er jo skremmende svak for oss. Det burde absolutt være en gjennomgang av hvordan systemet fungerer.

Berge: – Hjelpeløs

– Jeg synes synd på Therese. Og jeg tenker på hvordan jeg hadde følt det hvis jeg var i samme situasjon. Du føler deg fullstendig hjelpeløs, fordi rettssikkerheten er så dårlig, mener Stig-André Berge.

Olaf Tufte mener at det er flere eksempler på karrierer som har blitt ødelagt på grunn av dopingsaker der utøveren ikke har vært skyldig.

– Stian Grimseth måtte bruke seks år på å bevise at det var en feil fra produsenten. Men da var mye av karrieren ødelagt, sier Tufte om vektløfteren.

– Hvorfor bør idrettsutøvere få to sjanser?

– Fordi det har så ekstreme konsekvenser. Du er skyldig uansett om du er skyldig eller ikke. Du blir dømt til skyldig, fordi du ikke kan bevise at du er uskyldig. Det bryter med alle prinsipper ellers i samfunnet. Karrieren blir ødelagt, i verste fall livet. Det betyr tapte inntekter, både nå og trolig i all fremtid, sier Olaf Tufte.

– Må i karantene

– Men hvordan skal doperne tas da?

– Jeg mener i tilfellet Therese Johaug burde hun umiddelbart settes i karantene når det dukker opp en slik sak. Deretter må utøveren underkaste seg et veldig strengt kontrollregime, samtidig som saken etterforskes grundig. Når det, som i Johaug-saken, viser seg at det ikke handler om bevisst doping, mener jeg altså at du bør få en ny sjanse. Om det dukker opp en sak to derimot, er det ingen tvil om at det må bli en fellende dom.

Tufte husker ikke sikkert om han har gjennomgått Antidoping Norges e-kurs «Ren utøver», men gjennomfører det han får ordre om fra roforbundet eller Olympiatoppen.

– Men samtidig er vi pålagt en masse rare ting. Det går faktisk på motivasjonen løs når du hele ting må bevise at du er snill gutt eller snill jente. Vi blir hele mistenkt for å være kriminelle. Det begynner jeg å se meg lei på, sier Olaf Tufte.

– Må finne bedre system

VG-kommentator Leif Welhaven synes det er positivt at Tufte kommer med disse tankene, og synes gult kort er en god idé.

– Jeg ser også svakheter ved dagens system, men jeg har til gode å se noe som er bærekraftig, som kan fungere på tvers av landegrensene og der alle saker behandles likt.

– Men er objektivt ansvar rettferdig?

– Objektivt ansvar kan i noen tilfeller være urettferdig. Men det som ligger i bunnen, er at det skal være likt for alle, uavhengig av fargen på passet. Vi må opprettholde jakten på doperne, og før vi skroter det systemet som vi har nå, må vi ha et som er bedre. Det har jeg ikke hørt om foreløpig, sier Welhaven.

– Gult kort er en morsom nytenkning, men derfra er det et stykke til å se at det kan fungere operasjonelt, mener VG-kommentatoren.