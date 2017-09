Trump er en farlig mann for idretten

Kommentar Konfliktmagneten i Det hvite hus er i ferd med å bli et alvorlig problem også for et samfunnsområde som er ment å fremme fellesskap og forbrødring.

På flere fronter er USAs uberegnelige president blitt ubehagelig relevant for idretten.

Mens det virkelig begynner å nærme seg at OL skal arrangeres i PyeongChang, som er like langt fra Nord-Koreas hovedstad som avstanden mellom Oslo og Bergen, blir konflikten mellom Trump og Kim Jong-un bare mer og mer retorisk tilspisset.

Senest i forrige uke brukte Trump talerstolen i FNs hovedforsamling til å dunke løs mot statsoverhodet han kaller «Rocket Man», mens ordbruken ikke var noe mindre flammende i retur.

Akkurat nå er det Russland og Kina som fremstår som de sindige her, selv om utenriksminister Sergej Lavrov fornærmer alle på småbarnsavdelingen i Blåklokka barnehage ved å sammenligne de verbale kamphanene med barnehagebarn.

For idrettens del er det et tiltagende problem, og det gjelder både for utøvere, ledere og vordende tilskuere, at tonen blir stadig mer hatefull, mens det nærmer seg gigantarrangementet på den konfliktfylte halvøya.

Nå er det ikke registrert spesifikke trusler mot selve lekene, men det er grenser for hvor mye bensin begge sider kan helle på bålet gjennom unødvendig provokativ retorikk, før selve OL er i fare.

Frankrikes sportsminister har nylig truet med at landet kommer til å avstå fra å delta i OL dersom det blir verre, og sikkerheten ikke er garantert.

Verden rundt følger idrettsledere nøye med – og hva gjør man om det eskalerer ytterligere når det nærmer seg februar 2018?

Selvsagt er det Nord-Korea som skaper problemet gjennom et truende rakettprogram, men det er ulike måter å håndtere et trusselbilde på, og Trumps vis er vel ikke akkurat en manual i optimal konflikthåndtering.

Fra øverstemann i USA er det nemlig liten hjelp å hente i forsøket på å søke løsninger gjennom diplomati og forhandling.

Og det gjelder ikke bare Nord-Korea, akkurat.

Særlig diplomatisk kan vi heller ikke kalle Trumps håndtering av idrettskonflikten på hjemmebane.

Bakgrunnen er en stille protest mot hvordan afroamerikanere blir behandlet i USA, som startet ved at quarterback Colin Kaepernick sist sesong satte seg under fremføringen av nasjonalsangen foran en NFL-kamp.

Siden har det bare eskalert, og i søndagens serierunde er det blitt virkelig betent.

Kampen i London mellom Baltimore Ravens og Jacksonville Jaguars ble en tydelig knele-markering, og Pittsburgh Steelers valgte på sin side å forbli i garderoben da nasjonalsangen ble avspilt.

Trump mener at idrettsaksjonistene utviser disrespekt mot flagg og fedreland.

Og det bruker han – selvsagt – Twitter til å understreke.

Så langt har han oppfordret til sparking eller suspendering av spillere som foretar slike markeringer, og han har til og med angrepet både publikumstall og det han mener er manglende underholdningsverdi i nasjonalsporten.

Problemet for Trump er at fronten mot ham bare blir bredere og bredere, og meningsmotstanderne er ikke bare avgrenset til amerikansk fotball.

For eksempel har basketball-legenden Michael Jordan, som nå eier Charlotte Hornets, uttalt seg som følger:

«En av de fundamentale rettighetene i landet vårt er basert på ytringsfrihet, og det er lang tradisjon for ikkevoldelig, fredelig protest».

Donald Trump er ikke kjent for å trekke seg fra en eneste konflikt, hverken ute eller hjemme, men overfor amerikanske fotballheltertyder alt på at han kommer til å få problemer. For den tilhengerbasen han har igjen er ikke akkurat uinteressert i NFL.

Verden sliter allerede med Trump på en lang rekke fronter, og nå er det dessverre også idrettens tur til å bli rammet.

Heldigvis er det ikke sååååå lenge til 2020.