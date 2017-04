Ledende skikkelser i Nord-Norge mener det er altfor tidlig å søke OL til Norge i 2026 eller 2030.

– I Nord-Norge aksepterer vi ikke at alt skal skje sørpå, sier ordfører Kristin Røymo (Ap) i Tromsø kommune til VG.

Saken VG kunne fortelle onsdag vekker sterke følelser i nord: For Lillehammer kommune undersøker nå muligheten for å søke om OL i 2026 eller 2030. I vertsbyen for de olympiske vinterleker i 1994 lekes det med tanken om en OL-søknad, der byer som Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim kan få enkelte øvelser.

I 2008 ble Tromsøs kandidatur til OL-søknad vraket av idretten selv, da man mente at kostnadene ville bli for høye. I den ferske «mulighetsstudien» Lillehammer kommune har fått utarbeidet, er ikke Nord-Norge nevnt.

Hvis Norge søker om OL, har Tromsø-ordføreren en klar beskjed:

– Ingen søknad uten Nord-Norge! Det vil ikke bli et rent nasjonalt prosjekt uten det. Mitt budskap er at vi må ta til oss lærdommen fra forrige gang, sier Røymo.

By mot land

TROMSØ-TOPP: Ordfører Kristin Røymo (Ap) avfotografert i 2011. Foto: Erlend Aas , NTB scanpix

Mange i nord følte seg ført bak lyset da deres søknad i sin tid ble lagt i skuffen. Da Norges idrettsforbund deretter forsøkte på nytt med Oslo som søkerby, skapte det en by mot land-stemning som gjorde at oppslutningen i folket til Oslo2022 aldri ble så høy som ønskelig. Høsten 2014 sa Høyres stortingsgruppe omsider nei til en norske OL-søknad.

Røymo har sittet i bystyret i Tromsø siden 1999 og fulgte OL-sakene tett da det stormet som verst. Hun mener fremtiden ligger i nord.

– Det er hos oss veksten er sterkest. Det er også i nord vinteren kommer til å være når snøen smelter i resten av Europa, ler Røymo.

Fire scenarioer

– FOR TIDLIG: May Bente Eriksen, leder i Finnmark Idrettskrets, mener Norge ikke er klar for en ny OL-søknad helt ennå. Foto: VG

Lillehammer kommune har ikke tatt stilling til om de ønsker å gå videre med en OL-søknad, men har bedt om et møte med Norges idrettsforbund. I mulighetsstudien blir fire ulike scenarioer drøftet:

1. Svært kompakte leker: Alle øvelser foregår i Lillehammer, Øyer og Ringebu. Det vil det være vanskelig å forsvare nasjonalt, heter det i rapporten.

2. Et OL som i 1994: Her vil Hamar ta en del skøyteøvelser, samt at ishockeykamper også spilles på Gjøvik. Selv om noen kan klage på et «Østlands-OL», mener selskapet bak rapporten at dette scenariet kan få nasjonal støtte, ikke minst på grunn av gjenbruk av anlegg.

3. 94-konseptet med noen øvelser i andre byer: Som forrige scenario, men med flere øvelser – som ishockey – plassert i andre byer i Norge. Eventuelle nye øvelser kan også settes til andre byer. Kan øke forankringen om et OL.

4. Enda friere plassering av grener: Her åpnes det i enda større grad for å plassere øvelser rundt om i Norge. Forfatterne av rapporten tror dette vil vurderes negativt av mange IOC-medlemmer, og svekke søknadens muligheter vesentlig.

– Altfor tidlig

Leder i Finnmark Idrettskrets, May Bente Eriksen, mener OL-utredningen kommer på feil tidspunkt.

– Det er altfor tidlig med en ny OL-søknad. Det mener jeg på bakgrunn av de tilbakemeldingene som kom i forrige runde. Jeg respekterer Lillehammers ønske om å få et stort arrangement til deres region, men fra idrettens side tror jeg vi ikke skal bruke energi på det i denne perioden, sier Eriksen til VG.

KLAR I TALEN: Knut Bjørklund fra Troms Idrettskrets forlater et møte på Gardermoen. Til venstre: assisterende generalsekretær Kai Erik Arstad i Norges Fotballforbund. Foto: Mattis Sandblad , VG

Idrettslederen sier hun sliter med å ta utredningene seriøst akkurat nå. Det gjør også kretslederen i nabofylket Troms.

– Det er manglende respekt. Når man får et såpass klart og bastant nei både fra folket og politikerne til et 2022-OL for få år siden, så burde man forstått om at man burde tatt en OL-pause på noen år, sier Knut Bjørklund til iTromsø – og legger også til at det en del folk på sørpå «mangler sosiale antenner».