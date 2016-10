Tore Øvrebø har gitt jobbtilbud til mannen som skal evaluere Olympiatoppen

Lars Tore Ronglan (55) er mannen som skal evaluere Olympiatoppens svake OL-innsats i Rio. Samtidig tygger han på et jobbtilbud fra Olympiatoppen. Det får Johan Kaggestad til å riste på hodet.

Søndag kveld melder TV 2 at Idrettshøgskolens prorektor, Lars Tore Ronglan, er tilbudt en stilling på 20 prosent som «coach» i Olympiatoppen, under Tore Øvrebøs ledelse, når han er ferdig med å evaluere OL i Rio - på vegne av Olympiatoppen.

Toppidrettssjef Øvrebø har tidligere vært med på å sette sammen utvalget som skal evaluere OL-innsatsen, et mesterskap som endte med tre skuffende bronsemedaljer. I dette utvalget er altså Ronglan leder.

Toppidrettsjefen ser ikke noen problemer med jobbtilbudet og Ronglans rolle i evalueringen.

– Nei, det har jo noe med hva dette utvalget er tenkt til å være. Det er et kvalitetssikringsutvalg av vårt eget arbeid. De må ha god kjennskap til norsk toppidrett for å si noe meningsfullt. Derfor må det være en eller annen form for kjennskap til arbeidet vi gjør, samtidig som de ikke har direkte engasjement nå inn i dette arbeidet, sier Øvrebø til TV 2.

Ronglan har blant annet lang bakgrunn fra håndballen, som assistenttreneren til Marit Breivik på 1990-tallet. Breivik er i dag sjef for sommeridretter ved Olympiatoppen.

HÅNDBALLMANN: Lars Tore Ronglan sammen med Marit Breivik under VM i Ungarn i 1995. Kjersti Grini sitter til venstre. Foto: Calle Törnstrøm , NTB scanpix

– Ronglan er en utmerket mann for Olympiatoppen, men han bør ikke sitte i utvalget som skal evaluere de olympiske lekene. Da blir det litt bukken og havresekken, sier TV 2s ekspert Johan Kaggestad, som mener Ronglan bør fjernes fra evalueringskomiteen på grunn av habiliteten.

TV 2 stiller også spørsmål til det at Sindre Bergan sitter i evalueringsarbeidet sammen med Ronglan. Han har et godt vennskap til Inge Andersen, generalsækretæren i Norges Idrettsforbund. Andersen og Bergan har også vært kolleger på det norske langrennslandslaget. Siren Sundby er den tredje og siste personen som sitter i evalueringsutvalget.

– Det er stor sjanse for at noen av disse er kritiske til jobben vi har gjort. Vi får avvente og se hva de konkluderer med i det arbeidet de akkurat er begynt på, sier Øvrebø til TV-kanalen.

Lars Tore Ronglan har ikke svart på VGs henvendelser søndag kveld.