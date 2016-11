Tom Tvedt: Store konsekvenser for norsk idrett om Henrik Kristoffersen vinner

Idrettspresident Tom Tvedt sier at det vil bli «særdeles utfordrende» for norsk idrett om Henrik Kristoffersen skulle vinne frem i sitt søksmål mot Norges Skiforbund.

– En kjempeviktig prinsipiell sak for norsk idrett, sier Tvedt til VG etter fredagens styremøte i Norges Idrettsforbund.

– Hva betyr det om Norges Skiforbund skulle tape?

– Det vil få store konsekvenser for norsk idrett. Det vil bli særdeles utfordrende for mange særforbund hvis det er sånn at det er utøveren som eier markedsrettighetene.

Onsdag ble det kjent at Henrik Kristoffersen har stevnet skiforbundet for å få en tilsvarende sponsoravtale som Aksel Lund Svindal har. Kristoffersen ønsker, som Aksel Lund Svindal, å få promotere Red Bull på hjelmen.

– Vår modell har vært at de beste finansierer barn og unge. De beste gir til barn og unge. Sånn sett er det særdeles viktig at inntektene går idretten. Jeg synes vi har klart å balansere dette bra til nå, sier Tom Tvedt.

– Dere støtter Norges Skiforbund?

– Vi står bak Norges Skiforbund. Vi mener at den norske landslagsmodellen har fungert bra, men vi avventer nå hva dette søksmålet ender i, sier idrettspresidenten.

Denne uken sa styret i Norges Skiforbund nei til en avtale som alpinkomiteen hadde fremforhandlet – og som hadde betydd at Kristoffersen ville få sitt ønske oppfylt.

Pappa Kristoffersen uttalte til VG at han synes saken er «merkelig»:

– Både sponsorene og alpinkomiteen var enige om at det var en god avtale. Den var forutsigbar og lang. Så kommer skistyret og setter ned foten.

Til NTB torsdag sa skipresident Erik Røste at dette er en prinsippsak for dem.

Skiforbundet står fast ved avtalen til Lund Svindal, men vil ikke åpne opp for ytterligere særavtaler.

– Dette handler om markedsrettighetene, og det står nedfelt i Norges Idrettsforbunds lov at disse eies av organisasjonsleddet. Etter å ha blitt utfordret flere ganger ble det i fjor satt ned et utvalg som har foretatt en grundig vurdering av landslagsmodellen. Vurderingen har vært ute på høring i alle grener, alle kretser og alle klubber i skiforbundet, og konklusjonen er at lisensiering av hodeplagg ikke bør forekomme. Heller ikke Aksel Lund Svindal hadde fått en slik avtale i dag. Dette handler også om en forutsigbarhet for sponsorene. De skal ikke kjøpe et produkt som blir forandret igjen rundt neste sving, sa Røste til NTB.

Tom Tvedt sier dette til VG:

– Vi har hatt denne diskusjonen i forskjellige nyanser tidligere, uten at det er gått til det skritt å ta ut søksmål. Så nå må vi bare avvente hva som kommer ut av dette.

– Er det grådig av familien Kristoffersen å gjøre dette?

– Nei, vi forholder oss til at sånn kan vi gjøre i Norge. Men vi stiller oss altså bak den modellen som Norges Skiforbund har.