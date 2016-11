Tom Tvedt og NIF-styret diskuterte IKKE doping-sakene

ULLEVAAL (VG) Norges Idrettsforbund hadde styremøte fredag – uten at den store saken i norsk idrett den siste tiden ble diskutert.

Martin Johnsrud Sundby er dømt i CAS, og Therese Johaug har testet positivt for et anabolt steroid. Sakene har vakt voldsom oppmerksomhet både her til lands og i utlandet, men idrettsstyret diskuterte det altså ikke.

– Nei, og det skyldes at Skiforbundet har satt ned et ekspertutvalg. Vi vil forholde oss til det. Vi avventer at de avleverer sin rapport, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Les også: Kinesisk mobilgigant støtter Johaug.

– Utvalget er nå bedt om å se på begge disse sakene.

– Men burde ikke styret i Norges Idrettsforbund likevel se på dopingsakene?

– Jeg vil bare minne om at Johaug ligger hos Antidoping Norge. Jeg vil ikke, og det ville være prinsipielt feil av meg, å kommentere dette, sier idrettspresidenten.

Les også: Dette er Johaugs nye støtteapparat

Han minner om at Olympiatoppen har satt ned et utvalg som skal se på hvordan de håndterer rutinene rundt medisiner, slik at norsk idrett slipper flere slike saker.

– Det er viktig å ha fakta på bordet før vi går videre, mener Tom Tvedt.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn foreslo nylig at Norge bør forby bruk av forstøverapparater inntil utvalget har kommet med sin konklusjon. Når VG spør om dette kan være aktuelt, svarer idrettspresidenten:

– Det er jo blant annet dette utvalget skal se på.

Les også: Sverige-sjef om dopingsjokkene: – Jeg ville gått av

– Er dette en rent juridisk sak for norsk idrett, eller er det også en etisk sak?

– Det er begge deler. Dette er helt klart krevende for norsk idrett og for norsk skiidrett.

Tom Tvedt sier at «det er viktig at vi tar dette i rekkefølge» og understreker igjen at det ikke eksisterer noen påtale i Johaug-saken.

– Men norsk skiidrett skal jo ha drevet med astma-praksisen i mange år?

– Jeg registrerer at den saken kom med Sundby-dommen, og at det er satt ned et utvalg. Jeg er ikke medisiner eller jurist, og nå avventer jeg at vi får fakta på bordet.

Til TV2 kunne lungelege Torbjørn S. Haugen fortelle om toppidrettsutøvere som sendes til astma-utredning når de gjør det dårlig - etter henvisning fra blant andre Olympiatoppen,

– Det er ikke sjeldent at utøvere blir henvist nærmest for sikkerhets skyld for å avklare om de kan ha astma, spesielt i perioder hvor de gjør det dårlig i konkurranse. Erfaringen med yngre idrettsmenn er at de blir negativt påvirket av all astmaen hos eliteutøverne og nærmeste tror de må ha behandling med forstøverapparat for å drive idretten sin i konkurranser, sa lungespesialisten.