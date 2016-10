Maratonløper Sondre Nordstad Moen (25) ber om store endringer i ledelsen øverst i norsk idrett etter et skuffende Rio-OL i sommer. Han mener samtidig at en ny kurs er helt umulig med de samme menneskene på toppen.

I et intervju med Adresseavisen forteller trønderen, som ble nummer 19 på maratondistansen i Rio-OL denne sommeren, at han har fått nok av ledelsen både i Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.

– Bytt ut hele røkla, for alle er kamerater! sier Nordstad Moen. Han mener lederne i dag er «så knyttet til hverandre, at hvis du fjerner én så må du fjerne alle». 25-åringen hevder overfor samme avis at «det er for mange som får stillingene sine fordi de er kompiser av tidligere ansatte».

– Da vil det ikke skje noen endringer. De tenker at «alt er fint som det er i dag». Man kommer ikke noe lengre. I den tiden jeg har holdt på, så føler jeg at Olympiatoppen og de over (Norges Idrettsforbund) har kjørt seg helt fast, sier han til VG.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø er for tiden i Japan. Assisterende toppidrettssjef Marit Breivik svarer for Olympiatoppen i dette tilfellet, og tilsvaret kan du lese her.



Vil ha nytt regime



HAR FÅTT MYE KRITIKK: Toppidrettssjefen Tore Øvrebø, her fra Olympiatoppens lokaler for drøyt tre år siden. Foto: Roger Neumann , VG

Frustrasjonen mot toppene i norsk idrett har for en sjelden gang nådd overflaten fra en aktiv utøver. Maratonløperen svinger pisken mot Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund etter et medaljemagert sommer-OL i Rio.

Norge tok fire medaljer. Nordstad Moen er frustrert over hans egne forberedelser og ser ikke akkurat lys i enden av tunnelen. Utspillet hans i Adresseavisen handler er et ønske om en endret strategi. Han tror ikke de samme menneskene som er på toppen i norsk idrett i dag kan forvandles til et regime som tenker annerledes og nytt.

Kritiserer utvalget: – Helt bak mål

Toppidrettssjef Tore Øvrebø fikk krass kritikk på kommentarplass i en rekke aviser etter Rio-OL. Den foreløpige enden på visa etter lekene i Brasil har vært spesiell i forbindelse med Olympiatoppens evaluering av sin egen innsats.

Rapporten er ventet i starten av nyåret, men det er blitt stilt spørsmål ved flere av «granskerne» i evalueringsutvalget. Ifølge TV2 er Sindre Bergan i utvalget en god venn av generalsekretær Inge Andersen i NIF (som også er toppidrettssjefens øverste sjef).

I tillegg skal utvalgsmedlem Lars Tore Ronglan ha vært ønsket av Tore Øvrebø i en 20 prosents stilling ved nettopp Olympiatoppen, organisasjonen han er tenkt å granske… Overfor VG tirsdag kan imidlertid Ronglan fortelle at det ikke kommer til å skje. Han har nemlig takket nei, sier han. Det tredje utvalgsmedlemmet er Siren Sundby.

– Det er spesielt. Jeg mener det er helt bak mål. Nå er det sånn i næringsliv generelt at kontaktnett er viktig og ofte veldig avgjørende for å ta seg frem, sier Nordstad Moen.

– Svarer ikke godt for seg



Han er ikke den første i rekken som ytrer seg kritisk til det som skjer i lokalene på Sognsvann. Andreas Thorkildsen langet ut mot Øvrebø og Olympiatoppen (OLT) i sommer. OL-gullvinneren i spyd mener OLT – som har et større budsjett enn noen gang – er overadministrert, og kunne ikke begripe at målsettingene i det øverste toppidrettsorganet i Norge kom bare 200 dager før lekene startet.

Mangeårig friidrettstrener og TV 2-kommentator Johan Kaggestad slaktet Olympiatoppen under samme tematikk, hvor han mener sommeridrettene akkurat nå lider.

– Jeg har lest kritikken, og idrettstoppene kommer egentlig ikke noe godt ut av det som står i avisen. Det er ingen av de som svarer godt for seg. De går ikke ut med noen ting, det kommer knapt en lyd, sier maratonmannen og mener norsk idretts toppidrettsorgan må endre seg – og se til andre land.

Savnet svar før OL



OVERRASKET: Sondre Norstad Moen løper i mål under maraton-distansen i Rio de Janeiro denne sommeren. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Selv overrasket Nordstad Moen de aller fleste med sin 19. plass under Rio-lekene, men han innrømmer at oppladningen var alt annet enn god.

– Fra jeg ble tatt ut og løp i OL fungerte jo ting brukbart. Men uttaksprosessen er det flere enn meg som synes ble håndtert på en dårlig måte. Jeg fikk beskjed om at jeg lå greit an etter et halvmaraton-løp på våren. Men jeg var aldri sikker på OL-tur før jeg faktisk stod på listen.

– Verst var det da jeg i fjor høst spurte hva uttakskravene var til OL. Det tok jo flere måneder før jeg fikk svar. Så spurte jeg hvem som utarbeidet de kravene. Jeg fikk til svar at det var et utvalg. Hvem som var i det utvalget fikk jeg aldri svar på. Jeg fikk ikke noe navn man kunne forholde seg til, som man kunne diskutere med, og spørre «hvorfor velger dere det og det kravet», sier Nordstad Moen – ganske oppgitt.

Vil se fremover



Han har ennå ikke tatt kritikken til de det gjelder personlig. Nordstad Moen vil gi den nyansatte sportssjefen i friidrettsforbundet (Håvard Tjørhom, ansatt fra 1. september i år) tid til «å komme seg inn i sin nye jobb».

Spørreskjemaet han har mottatt fra Olympiatoppen i forbindelse med lekene er ikke en metode han setter veldig høyt, men han forventer at han kan prate med rett personer når han en dag trenger det. Da vil han ikke dvele ved fortiden.

– Jeg tror jeg heller vil spørre hva de tenker inn mot Tokyo-OL. Om hva som kvalifiserer for ytterligere støtte. Det som gir noe ekstra utover en medisinsk sjekk eller blodprøver. Når man får svar på slike ting kan man legge en plan, sier maratonløperen.

PS! Idrettspresident Tom Tvedt besvarte ikke VGs henvendelser tirsdag.