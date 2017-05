Tid for nådeløs åpenhet. Overalt

Kommentar De neste dagene håper VG å kunne hylle store norske sportsprestasjoner. Samtidig skal vi gjøre noe som er minst like viktig. Nå skal kampen for åpenhet hos norske idrettstopper tas i full bredde.

Fakta VG har den siste tiden satt søkelys på pengebruken i Norges Fotballforbund (NFF). Generalsekretær Kjetil Siem uttalte søndag at han ønsket å legge frem sine reiseregninger for det nye forbundsstyret og deretter for offentligheten. VG ba onsdag om innsyn i regnskapene til disse aktørene i norsk idrett:

· Norges Idrettsforbund · Norges Skiforbund · Norges Friidrettsforbund · Norges Cykleforbund

Dette er noe av det vi begjært innsyn i: * Hvilke reiser som ble foretatt av generalsekretær og president, og kostnadene for disse, i de respektive forbundene. * Lønnen til topplederne i de ulike forbundene. * Hvor mange ansatte hvert forbund sendte til store idrettsarrangement i fjor og hva dette kostet. * Hvor store utgifter forbundene har hatt på konsulenter og ekstern PR-virksomhet

På få dager gikk sjefene i Norges Fotballforbund fra å møte VGs innsynsbegjæringer i reiseregninger og representasjonskostnader med et blankt avslag, til noe som ligner selverkjennelse.

Én etter én snakket ledere om en kultur som har vært altfor lukket. En retorikk preget av fornektelse og arroganse ble erstattet av løfter om bot, bedring og innsyn: Titteluttrykket «Nådeløs åpenhet» er for øvrig lånt fra den nye fotballpresidenten Terje Svendsen.

Det gjenstår for NFF å omsette dette til handling, men snuoperasjonen er prinsipielt interessant. Rosenborg-leder Ivar Kotengs mantra om at «spiser man lunsj til fire og et halvt tusen, må vi vise frem regningen. Ellers dropper vi lunsj til fire og et halvt tusen» har relevans også for andre som har hatt en lukket lederkultur.

Kommentar: Snuoperasjonen som måtte komme

Ber om detaljert informasjon



Det er nå tid for å vide ut debatten om det bør være internkontroll eller gjennomsiktighet som preger dem som styrer, og utfallet kan bli uendelig verdifullt for hele norsk idrettsbevegelse.

For hva er norsk idrett? Det er svette barnedrakter. Drømmen om gull som endelig realiseres. Eller røverhistoriene i kompisgjengen etter en økt blottet for måling av terskelverdier.

De som styrer idretten forvalter en tillit fra alle der ute. Og det er hvordan de bruker denne tilliten det er grunn til å søke svar på.

Derfor gjør VG nå følgende:

Vi sender en formell begjæring til Norges Idrettsforbund sentralt, der vi ber om å få detaljert informasjon om pengebruken til blant annet representasjon, fly- og hotellvaner, over samme lest som vi ba NFF svare på før fotballtinget. I tillegg ber vi om en redegjørelse for bruken av eksterne konsulenter.

Ski, sykkel og friidrett er blant de mest sentrale særforbundene, og vi sender nå en begjæring også til organisasjonene som har Erik Røste, Harald Tiedemann Hansen og Tore Hordnes i presidentstolene.

BER OM INNSYN: VG-sportens nyhetsleder Leif Welhaven kommenterer. Foto: VG , VG

2,3 milliarder i året



I forvaltningen gjelder offentlighetsloven, og all historikk viser at innsynsretten som følger av denne har en disiplinerende effekt mot uvettig pengebruk. Dessverre er ikke idrettsorganisasjonene underlagt denne.

Hvis idretten tar VGs utfordring, vil visse personalsaker og personsensitive ting selvsagt måtte kunne unntas. Her er det bare å følge offentlighetslovens prinsipper.

Det er ikke småpenger idretten får fra det offentlige – det dreier seg om 2,3 milliarder i året, viser tall VG har fått fra SSBs satellittregnskap. I tillegg kommer anlegg.

Mangel på åpenhet over tid er en av hovedgrunnene til at FIFA fikk råtne på rot, der en korrumperende kultur hadde fått utvikle seg over lang tid før FBI slo til. Konsekvensene for FIFA-toppene og internasjonal fotballs anseelse kjenner vi alle.

Nå er det ingen holdepunkter for å hevde at det er «FIFA-tilstander» i styringen av norsk idrett. Så langt der ifra. Men historien har vist at en lukket lederkultur ikke er noe fremmedord her heller.

I Norges Idrettsforbund var for eksempel avslaget kontant da VG ba om innsyn i bruken av kommunikasjonsbyrået First House i den mislykkede kampen for å få OL til Oslo.

– Vi finner det ikke riktig å opptre slik at vi flytter grensene for hvilke forpliktelser frivillige organisasjoner har overfor offentligheten, skrev assisterende generalsekretær Øystein Dale til VG i avslagsbegrunnelsen.

Det er to år siden. Etter den tid har store idrettsorganisasjoner som FIFA og IOC fått hard medfart for en lukket kultur. Og innaskjærs er fotballforbundet i ferd med å innse verdien av nettopp det NIF ikke gjorde i 2014.

Les også: Et spørsmål om tillit – også for NFF

Ber Tvedt markere seg



Vi trenger ikke gå så langt tilbake i tid før det var NIF som sto midt i debatten om hvilke vaner idrettsledere skal få ha. Den gang var temaet forholdet til de besøkende pampene ved et eventuelt OL i Oslo, og kravene om cocktailfest med Kongen og luksusbiler med privatsjåfør var vel ingen innertier hos Ola nordmann.

Sist sommer fikk idretten en ny mann på toppen, Tom Tvedt. Presidenten har nå sjansen til å markere åpenhetskultur som en kjerneverdi i dagens regime.

Vi vet ikke om det er dugnadstradisjonens Gerhardsen-ånd eller gåselever-bonanza som preger reisevanene til norske idrettsledere, men kun gjennom full åpenhet får vi en sunn og åpen debatt om grensegangen.

Visst skal VG glede oss over alt det morsomme som skjer, som folkefesten i Holmenkollen og tippeligastarten som nærmer seg. Men av og til må man løfte blikket litt og diskutere hva slags idrett vi vil ha.

Dette er ikke ment som et surmaget korstog mot norske idrettsledere.

Idretten har 2,1 millioner medlemskap. Nå handler det om å tydeliggjøre at toppene er til for dem. Ikke omvendt. Og da bør vi få vite hvordan fellesskapets verdier blir forvaltet.