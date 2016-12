Tallene som viser hvorfor Helleland kutter millioner til idrettstoppene

ULLEVAAL (VG) Antall medlemskap i Norges Idrettsforbund økte med kun 11 prosent fra 2005 til 2015. Antall ansatte og lønninger, da? Nærmere 100 prosent.

Tall fra årsrapportene til Norges Idrettsforbund (NIF) viser at organisasjonen har vokst voldsomt på flere områder de siste 10 årene.

Men nå kan det hende at «administrasjonsboomen» i landets største frivillige organisasjon må bremse et par hakk.

I det årlige tildelingsbrevet til idretten kom det klare signaler fra kulturminister Linda Hofstad Helleland (H): Idrettsforbundet har stort et forbedringspotensial på å lage mindre byråkrati og skape større effektivisering.

Anbefales: Sotsji-tallene NIF ikke vil vise deg

– Jeg flytter penger fra idrettsbyråkrati til aktivitet. Hverdagsidretten skal styrkes, fastslår Helleland.

Derfor svarte hun med å gi Norges Idrettsforbund (NIF) 17 millioner kroner mindre til administrasjonen enn hva NIF selv ba om. I 2016 gikk 135 millioner til NIFs sentralledd. Neste år har de 130 millioner å rutte med.

– Det er mye, og jeg mener rammene er romslige, sier kulturministeren.

Tom Tvedt kommenterer tildelingsbrevet:

– Tøffe tak

Når VG møter idrettspresident Tom Tvedt på Ullevaal, innrømmer han at organisasjonen blir preget av kuttene de er forelagt.

– Vi må gå inn i tallene som ligger til grunn, men det blir tøffe tak, sier idrettspresident Tom Tvedt til VG.

Lest? Beskylder NIF for å kuppe dopingopprop

– Er det naturlig at NIF må effektivisere?

– Det er jo helt naturlig at dette er en del av den verden vi må forholde oss til.

Kulturministeren varslet også at NIF må forberede seg på tilsvarende kutt – på fem millioner kroner – om et år.

Husker du? Tom Tvedt om idrettstoppenes reiseregninger:

Milliongaloppen

Tom Tvedt ville ikke si om han tror noen av hans ansatte må gå på grunn av budsjettkuttene, men det blir i hvert fall vanskeligere å opprettholde økningen organisasjonen har hatt de siste 10–11 årene.

• I 2015 var 208 personer ansatt i den sentrale administrasjonen i NIF. Det er nøyaktig 100 flere enn de hadde på lønningslisten i 2005.

• På samme tid har lønnskostnadene NIF utbetaler til sine ansatte sentralt og i kretsene gått fra 82 millioner norske kroner til 187 millioner. En økning på over 100 prosent.

Sett? Spydlegende Thorkildsen til angrep på Inge Andersen

Det er også verdt å nevne at idrettsforbundet hadde 2 millioner medlemskap 2005, mens i 2015 var dette kun økt med 11 prosent til 2,24 millioner.

Det skal nevnes at Norges Idrettsforbund fikk paralympiske idretter under sine vinger fra 2007 og at dette ga et hopp på 20 ansatte fra 2007 til 2008.

Idrettsforbundet var også nær konkurs i 2004 og måtte derfor skjære etter beint og bygge opp organisasjonen igjen.

Slik forsvarer Inge Andersen pengebruken i Sotsji-OL:

Lederlønningene

Lederlønningene i toppen av norsk idrett har vært gjenstand for debatt og ble senest diskutert av sentrale politikere på Stortinget torsdag denne uken.

Senterpartiets Marit Arnstad uttrykte sin bekymring fra talerstolen og sa blant annet at det er «uheldig når lønnsnivået i Idretts-Norge bidrar til å skape avstand mellom ledelsen i idretten og det aktive leddet».

Etter at Tom Tvedt ble idrettspresident i 2015 fortalte han til VG at han skulle reforhandle superlønnen til generalsekretær Inge Andersen, som da var på 1,53 millioner kroner uten såkalte «andre godtgjørelser».

Les også: NIF hentet ny mann til toppjobb – stillingen ikke utlyst

Men fredag fikk VG opplyst at lønnen til Andersen økte i den neste årslønnen, som regnes fra 1. mai 2016 til samme dato neste år. Da får han utbetalt 1 666 368 millioner kroner. I tillegg kommer andre godtgjørelser. I 2015 utgjorde det alene 154 000 kroner til NIF-toppen.

Andersen fikk jobben i 2004 og hadde til sammenligning en total årslønn på 884.884 kroner tilbake i 2005. 11 år senere er lønnen nesten doblet.

Tom Tvedt hadde i 2015 en årslønn på 1,15 millioner, mens presidenten i 2005 fikk 775,600 kroner i lønn.

Mer til aktivitet

Til tross for at kulturministeren kutter i tildelingen til NIFs administrasjon, kunne idrettspresidenten glede seg over noe annet:

– Vi er jo veldig glad for at vi har fått mer til særforbundene – altså ut til aktivitet – til barn og unge og til toppidrett. Det synes vi er veldig positivt.

Totalt får Norges Idrettsforbund 24 millioner mer i 2017 enn de fikk i 2016.

Slik fordeles pengene fra departementet til idretten for 2017:

Post 1, Grunnstøtte NIF og regionalt: 130 mill. (- 5 mill fra 2016).

Post 2, Grunnstøtte særforbundene: 248 mill. (+ 11 mill. fra 2016).

Post 3, Barn, ungdom, bredde: 161 mill. (+ 8 mill. fra 2016)

Post 4, Toppidrett: 145 mill. (+ 10 mill. fra 2016)





Sum: 684 millioner kroner (+ 24 mill. kroner / 3,6 prosent fra 2016).





PS! Det ble i statsråd i dag også besluttet å tildele Antidoping Norge 34,6 millioner kroner for 2017. Dette er en oppgang fra de 30 millioner som ble gitt for 2016.