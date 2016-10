Sundby trekker seg fra NIF-evaluering

Tidligere OL-vinner Siren Sundby (33) skulle være med på å evaluere den norske innsatsen i Rio-OL. Nå har hun trukket seg.

Det bekrefter Olympiatoppen i en pressemelding, etter at VG først stilte spørsmål om saken tirsdag formiddag.

VG var også i kontakt med Sundby selv mandag, men hun ønsket ikke å bekrefte opplysningene. Istedet henviste den tidligere OL-seilerene til Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.

Sindre Bergan, Lars Tore Ronglan og Thorleif Thorleifsson var også en del av evalueringsgruppen. Olympiatoppen skriver imidlertid at gruppens arbeid nå stilles i bero inntil videre.

– Den offentlige diskusjonen omkring utvalgets oppdrag, har bidratt til at premissene og omfanget for arbeidet er blitt endret. Dette gjør at jeg vurderer arbeidsbelastningen i utvalget til å bli større enn først forespeilet. Jeg synes utvalget er et bra og viktig initiativ, men jeg har dessverre ikke anledning til påta meg en så omfattende oppgave i min daglige arbeidssituasjon, hevder Siren Sundby i dag.



Toppidrettssjef Tore Øvrebø vil nå gå i dialog med Norges Idrettsforbund for å sette sammen et nytt utvalg, forteller han til VG.



– Er arbeidsmengde den eneste årsaken til at Sundby trekker seg?

– Det som står i pressemeldingen er det Siren har oppgitt til oss. Ikke noe annet, sier Øvrebø.

– Det har altså ingenting med all støyen rundt norsk idrett eller idrettsledere å gjøre?

– Nei, hun fremholder at den offentlige diskusjonen har gjort at dette nok vil vokse i omfang. Da er det helt fair å si at arbeidsmengden vil bli for mye for henne, sier toppidrettssjefen.

Evalueringen skulle finne sted etter at Norge leverte sitt svakeste OL på 52 år i Brasil i sommer. Det førte til kritikk mot Olympiatoppen og Tore Øvrebø.

Nå er det ikke gitt at de tre gjenværende medlemmene i det opprinnelige evalueringsutvalget blir sittende når gruppen skal komponeres på nytt:

– Nei, ikke nødvendigvis. Vi legger kortene på nytt. Ingen er utelukket. Poenget er å sette sammen et kompetent utvalg, som kan gi tillegg til vår egen, grundige vurdering en tilleggsdimensjon, sier Øvrebø til VG.

Tidligere har det blitt rettet kritikk mot sammensetningen, siden Bergan er en nær venn av NIF-topp Inge Andersen. Lars Tore Ronglan var også en stund i dialog med Olympiatoppen om en 20 prosents stilling - samtidig som han altså skal evaluere samme institusjon.

Senere understreket Ronglan at han takket nei til jobbtilbudet.

– Forespørselen om engasjement noe som ikke har kommet opp i forbindelse med oppnevningen av utvalget, sa prorektoren ved Norges Idrettshøgskole.

