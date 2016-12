Stortinget diskuterte lønn og åpenhet i idretten: – Kilde til bekymring

STORTINGET (VG) Sentrale stortingspolitikere gikk i dag på talerstolen og uttrykte bekymring for situasjonen på toppen av norsk idrett.

Det skjer ti måneder etter at VG skrev den første av en lang rekke saker om lønnsnivået i Norges Fotballforbund og åpenhetskulturen i Norges idrettsforbund.

– Det er uheldig når lønnsnivået i Idretts-Norge bidrar til å skape avstand mellom ledelsen i idretten og det aktive leddet. Lønnsnivået må avspeile det folk flest anser som rimelig, sa Senterpartiet-politiker Marit Arnstad i dag.

– Det er også skadelig når organisasjonene utviser mangel på åpenhet om denne typen forhold. Det bør ikke være vanskelig å være åpen om lønn og arbeidsvilkår, la hun til.

Tirsdagens debatt ble initiert av Ap-politiker Jan Bøhler. Han gikk nylig kraftig ut mot lederlønningene i NFF-systemet, og han har blant annet reagert på at Kjetil Siem, Nils Johan Semb og Per-Mathias Høgmo til sammen fikk 8,8 millioner kroner i lønn i 2015. I dag fikk han mange klapp på skulderen for å bringe saken inn i stortingssalen.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) mener det er «interessante signaler når også Arbeiderpartiet nå lufter bekymring over idretten».

KULTURMINISTER: Linda Hofstad Helleland (H), her under interpellasjonen tirsdag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Som idrettsminister skal jeg ivareta idrettens autonomi (selvstyre). Men når lederlønningene til presidentene og generalsekretærene blir tema i Stortinget, så er det et signal som vi må ta på alvor. Det håper jeg også at idretten gjør, sa hun.

Allerede i 2007 vedtok Idrettstinget til NIF at prinsippene i offentlighetsloven skal gjelde i organisasjonen. Dette har aldri blitt innført.

Tidligere i år gjorde derimot kulturministeren det klart at enkeltbilag og reiseregninger i NIF-systemet skal være åpent for media for innsyn. Det presset NIF selv til å innføre et slikt regime. Idrettspresident Tom Tvedt nekter imidlertid å utlevere noe fra perioden før juni 2015.

– Idretten er avhengig av tillit, både i befolkningen og egne rekker. Når vi i forrige uke leste i VG at omdømmet i norsk idrett er dårlig, og om en kraftsalve som kommer fra en rekke idrettstopper, sammen med noen som er engasjerte, så er det en kilde til bekymring. Bakgrunnen for påstanden er ikke bare dopingsakene nylig, men også mangel på åpenhet i ledelsen i NIF om avtaler og økonomiske forhold, sa Marit Arnstad i dag.

KRITISERTE STATSRÅDEN: Aps Anette Trettebergstuen. Foto: Roger Neumann , VG

Arbeiderpartiet-politiker Anette Trettebergstuen angrep derimot kulturministeren da hun fikk taletid.

Trettebergstuen poengterte at Arbeiderpartiet har full tillit til idretten. Så kritiserte hun Helleland for å legge seg opp i interne forhold i Idretts-Norge.

– Hittil har hun ment mye om interne forhold i idretten, mindre om det som faktisk er hennes ansvar og portefølje – de verktøyene regjeringen faktisk burde brukt, dersom de ønsket mer utjevning og økt deltagelse for alle, sa Trettebergstuen.

I møte med VG i Vandrehallen etter debatten, fremsto ikke partikollega Jan Bøhler helt enig.

Han var fornøyd med den én time lange diskusjonen – og roste kulturministeren for det hun sa.

– Toppledelsen i fotballforbundet, som er diskutert, må høre signalene fra egen grasrot og samfunnet om at lønnsnivået må avpasses slik at det motiverer til frivillighet, sier Bøhler.

TOK OPP SAKEN: Jan Bøhler (Ap). Foto: Frode Hansen , VG

– Er autonomi i idretten og det å sende dem et signal en vanskelig «spagat»?

– Jeg synes ikke det. Vi må kunne diskutere fenomener i samfunnet selv om vi ikke har styring over det. Alle skjønner at fotballtinget styrer fotballen, men vi bidrar indirekte og direkte mye til idretten fra Stortinget.

Kulturministeren understreker at hun aldri tidligere har opplevd en lignende debatt om norsk idrett i løpet av sine år på Stortinget.

Helleland (H) mener det i seg selv er et signal som idrettstoppene bør forholde seg ydmykt til.

– Når man hører at det kommer fra Marit Arnstad (Sp), fra Arbeiderpartiet – og ikke minst SV: Da bør idretten ta signalene på alvor.

– Trettebergstuen antyder at du blander deg for mye opp i interne forhold i idretten?

– Det må i så fall være fordi Trettebergstuen mener det allerede er nok åpenhet, at lederlønningene er OK, at vi ikke skal ha flere jenter i dretten og lederposisjoner, eller at vi skal gjøre noe med klasseskillet. Om hun mener at det er å blande seg inn å sende signaler om disse temaene, så lever jeg veldig godt med det, sier Helleland til VG.