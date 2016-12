Stensbøl: – Omdømmet til norsk idrett har aldri vært verre

VIKA (VG) Tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl skrudde på alarmen på vegne av norsk idrett da han møtte kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i går.

De to pratet - sammen med fem andre tidligere idrettsledere – i rundt 50 minutter i sentrum av Oslo i går ettermiddag.

Tonen var munter inne på møterommet i sjetteetasje i Vika. Temaet for møtet var derimot langt mer dystert: En gruppe profilerte personer – med kallenavnet «De ni eldre menn» - er bekymret for norsk idrett idet 2016 er i ferd med å gå inn i historiebøkene.

– Jeg tror det er riktig å si at omdømmet til norsk idrett aldri har vært verre. Det handler blant annet om en total mangel på åpenhet og dopingsaker, sier Bjørge Stensbøl til VG.

De siste månedene har Norges Idrettsforbund måttet tåle kraftig kritikk i åpenhetsdebatten. Fokuset på lederlønninger i idretten har vært markant. Martin Johnsrud Sundby, Therese Johaug og OL-flaggbærer Ruth Kasirye har vært involvert i dopingsaker.

MØTTES: Gruppen kalt "De ni eldre menn" møtte Linda Hofstad Helleland (t.v.) fredag.

På toppen sitter idrettspresident Tom Tvedt, som selv har fått offentlig kjeft for sin måte å kommunisere på.

– Norsk idrett har opplevd et fryktelig krevende år. Da skal man være ydmyk uansett hvor i idretten man befinner seg. Det må endringer til på flere områder, sier Helleland til VG etter at møtet var over i går.

Alvorlig signal



Hun mener mange er bekymret for norsk idrett. Og meldingen om at omdømmet, ifølge gruppen hun møtte i går, aldri har vært dårligere, mener hun er et alvorlig signal.

– De peker på åpenhet. Det er noe som sitter i hodet på folk, og det må vises gjennom handling. Denne gruppen mener befolkningen krever åpenhet om møtereferater, reiseregninger, høye lønninger, munnkurver, medieboikott, astmamedisinering og hvordan folk velger hverandre i norsk idrett.

– Kjenner du deg igjen i disse tankene?

– Det var de som inviterte meg, jeg er mest opptatt av å lytte. Men budskapet samsvarer med det folk sier når de stopper meg på gaten, sier statsråden.

Helleland fikk en smørbrødliste av en bekymringsliste under møtet fredag.

TIDLIGERE TOPPIDRETTSSJEF: Bjørge Stensbøl.

«De ni eldre menn» fortalte hvordan de mener klubbøkonomien rundt om i Norge er kraftig forverret de siste ti årene, hvordan det bør satses millioner på kvinneidrett, at åpenhetskulturen er for dårlig – og at anleggspolitikken må endres.

Unge utøvere bør ikke sendes på ungdoms-OL, det bryter med den norske modellen ble det sagt.

Og offentlige anlegg bør ikke få spillemidler, men penger direkte fra myndighetene, mener Stensbøl. Spillemidlene bør i stedet brukes på klubbdrift, proffe trenere for barn og unge - og kvinneløft.

Idrettspresident Tom Tvedts egen rapport – «Tvedt-rapporten» – kom også på dagsorden. Den kom til etter fiaskoen i London-OL, og var med på å felle Jarle Aambø som toppidrettssjef.

Men Bjørge Stensbøl mener bestemt at norsk idrett ikke har fulgt opp sentrale punkter i Tvedt-rapporten. To av flere punkter som kulturministeren ble presentert for var:

# Antidoping: Rapporten til Tom Tvedt ba norsk idrett være tydeligere i dopingspørsmål. Stensbøl mener derimot at Olympiatoppen er fullstendig fraværende i det offentlige ordskiftet.

# Resultatmål: Målene for et OL må defineres tydelig fire år før mesterskapet, ifølge Stensbøl. Både før Rio-OL og London-OL kom det bare såkalte «prognoser» hundre dager før mesterskapet.

– I tillegg må det spisses mye mer. Om vi ser på resultatene fra Rio-OL, så er det åpenbart at mange av utøverne våre aldri burde blitt sendt dit, sier Stensbøl.

Tvedt: – De eier ikke sannheten



Konfrontert med fredagens utspill, understreker idrettspresident Tom Tvedt at NIF over tid har registrert meningen til «de ni eldre menn».

TVEDT SVARER: - Det som fungerte for 20 år siden er ikke alltid løsningen i dag eller i morgen, sier idrettspresidenten.

«Vi har hatt og vi har kontinuerlig dialog med dem om deres innspill og synspunkter. Engasjement og erfaringer skal man lytte til. Dog har jeg opplevd senest i dag at de absolutt ikke eier sannheten!» skriver Tvedt i en epost til VG.

Han fortsetter:

«Under Ungdomsidrettskonferansen som NIF arrangerte i Trondheim i dag var det for eksempel 12 unge kvinner som stod opp og hadde mange innspill og som dokumenterte at det står godt til i norsk idrett. Det er de som har valgt oss, og det er de jeg vil jobbe sammen med for å videreutvikle norsk idrett.



Jeg ser gjerne en debatt om både fakta og om status i norsk idrett - og hvordan norsk idrett bør utvikle seg videre. Jeg ser gjerne en fortsettelse av debatten som vi tok initiativ til mellom de ni eldre menn og ni unge, dyktige kvinner som jobber idretten. Det ville vært en debatt til gjensidig nytte.

Fordi jeg er tryggere enn noengang på at norsk idrett har faktabasert kunnskap, gode ledere, ikke minst dyktige kvinner som kjenner idrettsmedlemmenes og klubbenes behov svært godt.

Planen for hvordan vi skal bli bedre skal vi kommunisere bedre enn vi har gjort. Det de ni eldre menn også bør ha - i hvertfall litt - i bakhodet er at det som var godt nok for 20-30 år siden, kanskje ikke er svaret på alt i dag og i morgen».